Paneles solares por todos lados. Nuevo programa del Gobierno Petro quita recursos de subsidios para invertir en energía limpia. Así funciona

Se trata de Colombia Solar, programa creado por decreto. Adiós a los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3.

Redacción Economía
12 de septiembre de 2025, 2:45 p. m.
Paneles solares | Foto: Getty Images

“Más colombianos pagarán cero peso en la factura de energía”. Esa es la promesa del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien adelanta pedagogía sobre el nuevo programa del Gobierno de Gustavo Petro, denominado Colombia solar. La iniciativa busca multiplicar los paneles solares y reducir el gasto en subsidios de energía convencional que hoy se aplican en los estratos 1, 2 y 3.

El programa se adelantará a través de un decreto que ya tiene la firma presidencial y que está pendiente de algunas reglamentaciones, tanto del Ministerio de Minas como de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La Superintendencia de Servicios Públicos hará la vigilancia, según confirmó Palma.

Edwin Palma en presentación del Programa Colombia Solar
Edwin Palma en presentación del Programa Colombia Solar | Foto: Ministerio de Minas / Youtube

Alcances

  1. El decreto que tumba subsidios. La medida transforma la manera en que se subsidia el consumo de energía eléctrica a las familias de estratos 1, 2 y 3. Es decir, parte de la plata que hoy se usa en los subsidios pasaría a invertirse en paneles solares. “Los subsidios que hoy cubren parcialmente el consumo de electricidad se sustituyen progresivamente por sistemas solares de autogeneración”, explicó la cartera que dirige Palma.
  2. Promesa de ahorro. Con el decreto, los estimativos que hay indican que los beneficiados percibirán ahorros entre 20 % y 40 % en sus facturas, según la ubicación geográfica, pues la energía solar depende de la radiación disponible y del tipo de instalación. Ya se realizó un piloto con Emcali, en 2.000 hogares, y las cifras presentadas por Palma muestran un ahorro anual de 1.800 millones de pesos en costo de energía y de 1.200 millones en subsidios no entregados a los estratos 1, 2 y 3.
  3. ¿Qué es la autogeneración? Según el Ministerio de Minas, “la medida permite que los hogares más vulnerables autogeneren su energía mediante paneles solares, garantizando el consumo básico de subsistencia y logrando un alivio real en sus facturas de luz”.
  4. ¿Para quiénes? Los usuarios de estratos 1, 2 y 3, tanto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) como en Zonas No Interconectadas (ZNI), podrán acceder a esta solución.
  5. Impacto esperado. Un hogar que reciba energía, a través de Colombia Solar cubrirá su consumo básico sin depender de subsidios crecientes.
  6. Sin depender de las empresas actuales. Uno de los argumentos que esgrime Palma es la independencia energética para los hogares. A su juicio, el mercado de energía actual no da pie para una reducción de tarifas, como lo ha prometido el Gobierno de Petro.
  7. Impulso a la industria de energías limpias. Además de reducir las emisiones de CO₂, en línea con la transición energética, el programa busca impulsar la industria nacional de energías limpias, generar empleo verde y dar estabilidad en el costo de la energía para las familias de bajos ingresos.

Energía solar

