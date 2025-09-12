“Más colombianos pagarán cero peso en la factura de energía”. Esa es la promesa del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien adelanta pedagogía sobre el nuevo programa del Gobierno de Gustavo Petro, denominado Colombia solar. La iniciativa busca multiplicar los paneles solares y reducir el gasto en subsidios de energía convencional que hoy se aplican en los estratos 1, 2 y 3.

El programa se adelantará a través de un decreto que ya tiene la firma presidencial y que está pendiente de algunas reglamentaciones, tanto del Ministerio de Minas como de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La Superintendencia de Servicios Públicos hará la vigilancia, según confirmó Palma.

Edwin Palma en presentación del Programa Colombia Solar | Foto: Ministerio de Minas / Youtube

Alcances