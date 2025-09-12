Suscribirse

Tecnología

Si tiene paneles solares en casa, evite este fallo absurdo que podría dañar el sistema antes de tiempo

Cuidar los paneles solares exige un mantenimiento constante que, de descuidarse, podría causar fallas graves o reducir su eficiencia.

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

12 de septiembre de 2025, 1:32 p. m.
Esto puede dañar gravemente el sistema y acortar su vida útil.
Esto puede dañar gravemente el sistema y acortar su vida útil | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los paneles solares se han convertido en una de las alternativas energéticas más atractivas para los hogares. No solo porque representan un ahorro considerable en la factura de electricidad, sino que también contribuyen a la sostenibilidad del medio ambiente.

Sin embargo, la inversión que representan estas instalaciones requiere de cuidados específicos para garantizar su vida útil. Uno de los errores más comunes, y al mismo tiempo más absurdos, está relacionado con un hábito que muchas personas pasan por alto y que podría afectar gravemente la eficiencia del sistema.

Estos kit vienen equipados con todo lo necesario para poder tener energía solar.
Estos kit vienen equipados con todo lo necesario para poder tener energía solar. | Foto: Getty Images

Muchas veces, este tipo de fallos no suele estar en la tecnología ni en la calidad de los equipos, sino en el descuido humano. Mantener los paneles solares en buen estado implica más que la simple instalación; también requiere de un seguimiento adecuado que, si se ignora, puede traducirse en daños irreversibles o en un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

De acuerdo con el sitio web Energynews.es, estas estructuras dan la impresión de ser firmes, pero lo cierto es que las placas no están diseñadas para soportar el peso humano, ni siquiera de manera parcial. Pisar o ejercer presión puede generar microfisuras casi imperceptibles, pero capaces de afectar el rendimiento y provocar fallas con el tiempo.

Contexto: ¿Adiós a los paneles solares? La nueva alternativa que podría considerar instalar en su hogar para reducir el consumo de energía

Estos pequeños daños suelen transformarse en puntos calientes que deterioran seriamente las celdas y reducen la vida útil del sistema. Por eso, ni siquiera los técnicos especializados deberían subirse encima de los paneles.

Para la limpieza y el mantenimiento existen herramientas seguras como pértigas, grúas o arneses. Al final, cuidar un panel solar es tan importante como cuidar una ventana: si se rompe, las consecuencias no serán solo estéticas, sino también económicas.

Los paneles solares pueden ser una solución sostenible para ahorrar energía en el hogar.
Los paneles solares pueden ser una solución sostenible para ahorrar energía en el hogar. | Foto: Getty Images

Además de la limpieza y el uso adecuado, los expertos insisten en que uno de los pilares para mantener en buen estado un sistema de energía solar es el monitoreo constante. Muchos hogares cuentan con aplicaciones o dispositivos que permiten revisar, en tiempo real, la cantidad de energía que se está generando y consumiendo. Por lo que, ignorar esta herramienta es otro error frecuente que puede derivar en fallos más graves.

Un monitoreo constante ayuda a detectar anomalías a tiempo. Por ejemplo, si un panel presenta un descenso notable en la producción, puede ser una señal de que está sucio, que existe una sombra permanente sobre él o que el inversor no está funcionando correctamente. Por ello, cuanto más rápido se identifique el problema, más fácil será corregirlo y evitar daños mayores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Le caen al presidente Petro por incómodo momento con Gloria Miranda: “Y lo peor es que lo aplauden”

2. Primicia: abren indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, quien lideró la operación Perseo en el Cauca

3. ‘Qué locura’, de María Elvira Arango, está listo en su tercera temporada; en su pódcast hablará de adicciones, burnout, salud mental y más

4. Vingegaard da inesperado golpe: clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 19

5. Afectados por accidente en Andrés D.C. piden al Gobierno: “No poner en riesgo a una empresa que está actuando de manera correcta”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Páneles solaresdañosEnergía renovable

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.