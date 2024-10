Popular marca de alimentos de EE. UU. se declara en bancarrota: cerrarán más de 300 tiendas

La quiebra es un proceso por el que ninguna empresa quiere pasar, pero al que cualquiera está expuesta. Las compañías que acuden a esta práctica lo hacen para maniobrar una situación difícil que no les permite operar con normalidad. Generalmente, se desencadena por un mal manejo financiero y por un alto nivel de deuda.

En Estados Unidos el panorama no es alentador. Son varias las empresas que, luego de la pandemia, no lograron sobrevivir ante las altas tasas de interés y la inflación creciente. Es por ello que muchas tuvieron que liquidarse y no tuvieron oportunidad de renegociar o maniobrar la situación.