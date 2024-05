¿Por qué Petro acusó a Ecopetrol de financiar paramilitares? Expresidentes aseguran que no conocen el supuesto desfalco

Dicho movimiento preocupa debido a que, al desaparecer este tipo de industrias, se reducirán sustancialmente las ganancias que se generan a través de Ecopetrol, lo que golpearía fuertemente la economía y también el bolsillo de los colombianos. De hecho, las cifras de la petrolera no han sido las mejores. Pese a que los precios del petróleo se han elevado, esto no ha traído buenos réditos a la compañía, que ha registrado pérdidas en las utilidades durante los últimos meses.

Petro arremetió contra Ecopetrol y los expresidentes de la empresa le respondieron

Ante las graves declaraciones del jefe de Estado, tres expresidentes de Ecopetrol redactaron una carta en la que rechazaron contundentemente las afirmaciones, defendiendo su gestión y la empresa, que no solo cuenta con 250.000 accionistas minoritarios, sino que también resguarda el ahorro de 19.000.000 de colombianos, que tienen su dinero en inversiones y portafolios de fondos de pensiones y cesantías.

En la carta, los expresidentes también mencionan la regulación internacional que ha mantenido la empresa por varios años, por parte de New York Stock Exchange y del Departamento de Justicia de EE.UU.