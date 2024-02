Preocupación en Acoplásticos: no hay claridad sobre la reglamentación para el pago del impuesto a los plásticos de un solo uso

Señala el gremio que las empresas no tendrán capacidad de competir en los mercados internacionales frente a todas las demás compañías de otros países que no cargan con este tributo.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la fecha, sigue sin reglamentar la Certificación de Economía Circular (CEC), con la cual no se causa el impuesto. Según Acoplásticos, esto significa que aquellos envases, empaques o embalajes susceptibles de certificarse, aún no tienen un camino claro dentro de las reglas del impuesto y sus fabricantes aún no saben si deben incluirlos en el pago o no. Según la ley, dicha reglamentación ha debido ser expedida a más tardar el 14 de junio del 2023.