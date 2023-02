Primicia: trabajadores sindicalizados de Viva Air interpusieron medidas cautelares para exigir sus derechos

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, trabajadores sindicalizados de Viva Air interpusieron medidas cautelares en la búsqueda que los magistrados salvaguarden los derechos de los empleados de la compañía.

Funcionarios de Viva Air protestan contra la decisión de la Aerocivil. - Foto: Twitter: @Gabriel06285553

En el texto, que está en manos de togados y los abogados de los trabajadores, se señala la grave situación financiera que atraviesa Viva Air a través de ocho puntos importantes.

Patrimonio negativo al cierre del 31 de diciembre de 2022 de unos USD$135,4 Millones. Pérdida del 2022 (sin efectos fiscales) por unos USD$34,9 Millones. Obligaciones presentadas al corto plazo dado incumplimiento de default [sic] con los arrendadores de las aeronaves al 31 de diciembre de 2022 por unos USD$105 Millones; de los cuales unos USD$88,2 Millones corresponde al financiamiento recibido por las rentas 2020 y 2021 efecto de la situación COVID. Obligaciones financieras el 31 de diciembre de 2022 por unos USD$25 Millones. Acreedores comerciales sobre los cuales hemos logrado condiciones de pago de hasta 90 días, el saldo al 31 de diciembre de 2022 asciende a unos USD$38 Millones. Pasivos con los empleados por valor de unos USD$6 Millones. Pasivos de impuesto por valor de USD$12,8 Millones. Activos líquidos al 31 de diciembre de 2022 por unos USD$24,7 Millones.

Avianca tiene en promedio el 44 por ciento de los slots del aeropuerto El Dorado, pero con la integración con Viva Air llegaría al 69 por ciento. - Foto: guillermo torres-semana

Además de revelar estos datos, advierten la pérdida de 1.250 empleos directos, así como también posible afectación de empleos indirectos de las empresas que intervienen en la operación de Viva Air, afectando inminentemente el servicio a los usuarios, que nada más hoy 27 de febrero de 2023 ya comenzó a dar sus primeros pasos.

De hecho, SEMANA conoció que la compañía ya no venderá más tiquetes a sus usuarios, pues el reciente presidente nombrado, Francisco Lalinde dijo: “Estoy suspendiendo operación, no me dio para más”.

Carlos Roncancio Castillo abogado de las organizaciones sindicales de Viva Air le aseguró a SEMANA que: “ante la inminente cesación de operaciones de la compañía Viva Air que deja en tierra a sus trabajadores las organizaciones sindicales han promovido una acción popular con solicitud de medidas cautelares pretendiendo que los jueces de la República analicen la situación que hoy presenta la compañía y tutele los derechos de los que son titulares, las organizaciones sindicales, los trabajadores y la ciudadanía en general, además de los grandes riesgos económicos que implica para el estado, dadas las consecuencias que trae la liquidación de Viva, tales como daño fiscal, posibles indemnizaciones a las compañías, las empresas y etc”.

En el escrito, los trabajadores también advierten que: “Viva tiene una obligación crediticia respaldada por una garantía emitida por el FNG, que, de hacerse efectiva, comprometería sumas millonarias que el FNG tendría que desembolsar, esto es, con cargo a recursos públicos”.

Con todo, pese a la situación de hecho y de derecho anterior, a la fecha Viva y Avianca no han llevado a cabo las acciones conducentes a materializar la operación de integración. Por el contrario, tales empresas enfrentan un bloqueo que opera, de hecho, por cuenta de una situación irregular en la que la Aerocivil continúa tramitando, usurpando funciones, una actuación administrativa que, a la postre, resultará inane por su falta de competencia para tomar una decisión que ya surgió a la vida jurídica por mandato legal”, se deja leer en el documento.

Los trabajadores le piden a los magistrados que orden la integración de Viva Air con Avianca, ya que la Aeronáutica Civil no ha dado grandes avances sobre la propuesta.

“Aún más, Viva y Avianca se encuentran en una situación de incertidumbre jurídica, pues, pese a ya tener el derecho a integrarse, no lo hacen para evitar futuras repercusiones por parte de la autoridad, cuando la realidad es que tienen el derecho de integrarse – en virtud del silencio administrativo positivo – y que la Aerocivil ya no tiene competencia para pronunciarse sobre estos derechos.

No lo pueden creer. Pasajeros de Viva en incertidumbre, por suspensión de vuelos. - Foto: Redes sociales

En el entretanto, la situación financiera de Viva refleja un nivel de precariedad absoluto que conducirá a su inminente desaparición, de continuarse dilatando las medidas que se muestran como jurídicamente idóneas para conjurar dicha situación. En efecto, el estado crítico por el que atraviesa Viva responde a un deterioro progresivo de sus finanzas, cuyos efectos fatales no podrá evitar sin la integración con Avianca.

De esta forma, se presenta un inminente peligro de perjuicio irremediable consistente en que si la Aerocivil continúa usurpando facultades legales que ya no le competen, Avianca y Viva no tendrán jamás la seguridad jurídica que les permita – con la certeza que este tipo de transacciones requiere – llevar a cabo la integración y, como consecuencia, Viva desaparecerá del mercado con irreversibles consecuencias para el patrimonio público y el derecho al trabajo, consecuencias que se evitarían si se toma una medida inmediata”.

Por último, SEMANA conoció que este martes 28 de febrero, después de conocerse que la compañía ha dejado de operar la aeronáutica, citó a reunión a las 9:30 de la mañana en cabeza de su director Sergio Paris.