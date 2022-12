¿Cómo tener mejores finanzas en Navidad?

La temporada de fin de año es una de las más críticas a nivel económico. Los gastos en vacaciones y regalos, además de los altos precios del mercado y las obligaciones regulares del mes, suelen ser un dolor de cabeza para quienes no tienen control de sus finanzas y les falta liquidez.

En este sentido, Camilo Garay, vicepresidente de Consultoría de DataCrédito Experian, realizó una serie de recomendaciones para que las personas lleven a cabo un análisis básico del estado de sus finanzas personales.

En primer lugar es determinante tener una buena rutina en la que se haga como mínimo una vez al mes -o cada que se planee hacer un cambio importante en los gastos fijos- una evaluación del estado de las finanzas personales. Aquí se debe analizar la adquisición de un nuevos productos financieros o los servicios a plazo. De esta manera es posible tomar decisiones financieras inteligentes.

El flujo de caja es otro factor a tener en cuenta. Una sencilla comparación entre los ingresos y los egresos mensuales permitirá definir si alguien gasta más de lo que gana. En ese caso es importante hacer ajustes, buscar nuevos ingresos o revisar la posibilidad de reducir gastos.

“Si al realizar su comparativo de gastos se da cuenta que tiene un saldo a favor considere la opción de empezar o incrementar su porcentaje de ahorro. Qué mejor momento para empezar a ahorrar que un nuevo año”, añadió Garay.

Un punto que las personas no suelen contemplar es la diversificación en las inversiones. “Si después de revisar el estado de sus finanzas considera que es un buen momento para invertir, evalúe diferentes oportunidades que puedan traerle dividendos a mediano y largo plazo, tenga en cuenta que las inversiones siempre traen consigo cierto nivel de riesgo, por lo que es aconsejable considerar varias opciones para escoger la que mejor se acomode a sus necesidades”, añadió el experto.

Finalmente, el vicepresidente de Consultoría de DataCrédito Experian subrayó que las deudas no siempre son un enemigo. En este caso, lo importante a la hora de adquirir una nueva deuda es hacerlo de manera responsable y no exceder la capacidad que se tiene para responder con dichas obligaciones. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo ideal es no adquirir compromisos que superen el 30% de los ingresos totales, ya que cualquier variación en dichos ingresos podría afectar el estado de las finanzas personales.

Cómo están los gastos de los colombianos

De acuerdo con Raddar, un centro de análisis de pensamiento del consumidor, en septiembre de 2022 el gasto de los hogares colombianos fue de 76,5 billones de pesos, lo que da como resultado un gasto de 910,3 billones de pesos en los últimos 12 meses. Esto se traduce en un crecimiento en el gasto del 4,7% comparado con septiembre del año pasado.

A su vez, Raddar puntualizó que el uso de tarjetas de crédito, así como la solicitud de préstamos de consumo o créditos hipotecarios, creció un 1,5% durante el último año. De hecho, las transacciones con tarjetas de crédito aumentaron en un 27,6% entre septiembre de 2021 y el mismo mes de este año.

Cabe destacar que de acuerdo con el Reporte de Inclusión Financiera 2021, ocho de cada 10 colombianos no saben calcular su capacidad de endeudamiento. En ese orden de ideas, el estudio apuntó que el acceso a los productos financieros se elevó del 87% en 2020 a 90% en 2021 y, en términos de productos de crédito, 34% de los ciudadanos tiene al menos uno, 21% usa una tarjeta de crédito y el 6% tienen microcréditos.

“Al hablar de dinero es impresionante ver el desconocimiento de miles de personas sobre temas básicos para tener una buena salud financiera evitando el endeudamiento excesivo, intereses de mora y angustias”, dijo William Vega, director del Departamento de Crédito y Cartera de Cooptenjo.