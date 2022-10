Cuenta de ahorros y cuenta corriente, ¿cuál es su diferencia?

Establecer el propio plan financiero: llevar el registro de los ingresos versus los gastos permitirá tener un mayor control del dinero, así como también determinar prioridades para poder destinar correctamente el uso de los recursos. En caso de que el dinero no alcance para las actividades que se pretenden realizar, en el mismo plan financiero se debe establecer un porcentaje de ahorro que, en el mediano y largo plazo, brinde la posibilidad de hacer nuevas inversiones.

Hacer buen uso de las tarjetas de crédito: las tarjetas de crédito deben ser aliadas de las finanzas y, no, por el contrario, una deuda que se salga de control. De esta manera, se recomienda hacer las compras en menor número de cuotas, para no tener cargue de intereses innecesarios, también no usar el cupo completo y hacer avances solamente cuando sea estrictamente necesario. Así mismo, revisar los estados de cuenta para hacer seguimiento a las compras realizadas y, en caso de alguna inconsistencia, generar el reporte de forma oportuna.