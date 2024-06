Evite perder la cita: estos son los objetos no permitidos en la entrevista para la visa americana

La visa americana es uno de los documentos más solicitados a nivel mundial, pues la posibilidad de viajar como turista o de migrar a Estados Unidos es muy común, no solo por leo destinos que ofrece esa nación norteamericana, sino por la posibilidad que significa para muchas personas la oportunidad de cambiar su estilo de vida en busca de mejores condiciones laborales, educativas y sociales.

Pese a esto, las leyes estadounidenses son bastante estrictas y el proceso de visado es demasiado minucioso, por lo que no solo basta consignar la verdad en los formularios requeridos y sustentarla en la entrevista, sino que hay quienes recomiendan hasta una forma de vestir especial para dar una buena impresión.

¿Qué objetos no llevar a la entrevista para solicitar la visa americana?

Es claro que la Embajada de Estados Unidos en Colombia tiene ciertas restricciones por temas de seguridad, por lo que llevar algunos objetos que sean considerados peligrosos no solo puede hacer que le nieguen el ingreso, sin no que pierda la cita y esta no pueda ser reagendada.