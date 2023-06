Pilas: este 20 de junio se vence el plazo para renovar algunas licencias de conducción; ¿la suya se encuentra en este grupo?

Dentro de los trámites indispensables para muchos colombianos en el primer semestre de cada año está el de renovar su licencia de conducción. El documento le permite al portador manejar su vehículo, cumpliendo así con las disposiciones legales necesarias y evitar multas, inmovilizaciones o problemas todavía más serios.

Por eso, el poder adquirir el pase de manejo se ha vuelto una necesidad básica para miles, a pesar de los altos costos o del largo tiempo que demora un curso, también de que la persona conozca previamente o no las técnicas necesarias. Asimismo, el paso a paso para refrendar la habilitación también suele resultar desconocido para algunos.

Hasta el próximo 20 de junio del presente año, hay plazo para renovar las licencias de conducción que se vencieron entre el 1 y el 31 de enero de 2022. - Foto: Secretaría de Movilidad

La complejidad en esto tiene que ver con que, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 2161 de 2021, se suspendió la colocación de las fechas de vencimiento en las licencias de conducción, por lo menos hasta el fin de 2023.

Esta disposición ocurrió en el marco de la legislatura que busca “establecer medidas que permitan luchar contra la evasión en la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat); mediante la adopción de incentivos que promuevan hábitos óptimos de conducción y de seguridad vial. Así mismo, como mecanismo contra las practicas inadecuadas al momento de siniestrar la póliza; se prevé el uso de herramientas tecnológicas que garanticen la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta y uso probatorio de la información sobre el siniestro”.

No obstante, si su licencia de conducción no cuenta con fecha de vencimiento, no quiere decir que esta sea indefinida. Por el contrario, hace parte del paquete de documentos que debe renovarse obligatoriamente antes del 20 de junio de 2023.

De la misma manera, otros dos tipos de licencias hacen parte de la normativa anterior, incluyendo aquellas que tengan fecha válida hasta entre el 1 y el 31 de enero de 2022, así como las que digan “indefinida” en el espacio del vencimiento.

Si su documento no cuenta con ninguna de las características anteriores, entonces no hace parte de las cobijadas por la Ley 2161 de 2021. De ser así, se debe ceñir a los términos establecidos normalmente, los cuales son “que la licencia para conducir vehículo de servicio público debe renovarse cada tres (3) años y la licencia para conducir vehículo particular debe renovarse cada diez (10) años, salvo los conductores que estén en el rango de edad, entre sesenta (60) y ochenta (80) años quienes deberán renovarla cada cinco (5) años, y los conductores mayores de ochenta (80) años, que deberán renovarla cada año”, conforme indica el Ministerio de Transporte.

Está por iniciar la expedición de multas, por no contar con la licencia al día. - Foto: Secretaría de Movilidad - A.P.I.

Para los que obtengan la tarjeta de habilitación, tanto porque hagan parte de la norma especial, como por vencimiento de términos, se les hará entrega del nuevo modelo de la misma, el cual, según la cartera establecida, maneja algunas particularidades, entre las que se encuentran las siguientes:

1. Un número único de la licencia de conducción que corresponde al número de identidad del conductor.

2. Mayor información del conductor como: la fecha de nacimiento y tipo de sangre.

3. Una lámina base con altos niveles de seguridad.

4. Relaminado con cinta holográfica, como las actuales cédulas de ciudadanía.

5. Un único documento que refleja todas las categorías; es decir, quien tiene licencia de conducción de moto y carro, ya no necesitarán un documento para cada vehículo; en la nueva están todas las categorías autorizadas.

Finalmente, surge la pregunta de cómo puede hacer para actualizar su licencia, puesto que ya este martes se cumplirá el plazo máximo para algunos conductores. El paso a paso es sencillo, pero requiere de atención.

Lo primero que debe verificarse es estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), lo cual puede confirmar en el siguiente enlace: https://www.runt.com.co/centros-informacion/preguntas-frecuentes .

Tras el registro o verificación, debe tener a la mano la licencia de conducción actual, llevarla a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), pagar los derechos del trámite y realizarse el examen físico, mental y de coordinación motriz.

Al ser aprobado todo lo anterior, se le pedirá estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito, algo que puede revisarse en el sitio web del Simit.

Unidad móvil para renovar licencias de conducción, en Cartagena. - Foto: Cortesía DATT

Finalmente, deberá dirigirse a la oficina más cercana de un organismo de tránsito, a fin de completar el proceso, pagando los valores correspondientes, los cuales varían conforme a las tarifas por los derechos de tránsito interpuestas por las Asambleas y Concejos de cada departamento o distrito.

Cabe destacar que conducir con un pase vencido puede derivar en un comparendo de hasta 309.336 pesos.