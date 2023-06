Soat con descuento: requisitos y opciones de compra para aprovechar esta oferta

La multa prevista para quienes no tengan el Soat es de 30 salarios mínimos legales vigentes.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, es un documento obligatorio que deben tener todos los propietarios de vehículos que se movilizan por las calles de las ciudades y las carreteras del país.

Se trata de un seguro que cubre los riesgos en caso de que una persona cause un accidente, el cual tiene una vigencia de un año y que debe ser renovado para mantenerlo activo, ya que de no hacerlo, será objeto de una multa e incluso la inmovilización del vehículo.

La multa prevista para estos casos es de 30 salarios mínimos legales vigentes, de acuerdo con el Código de Tránsito: “Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ordenado por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado”. Equivale a 1.160.000 de pesos.

Además de la sanción monetaria, el vehículo será inmovilizado, por lo que suman los costos de patios y grúa.

Pese a que es obligatorio, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) ha advertido que la evasión de este fue en el primer semestre de 2022, del 47 %, lo que implica que, de 17,6 millones de vehículos, solo 8,3 millones no tenían el seguro.

En el caso de las motocicletas, las cifras son más preocupantes, ya que 6,4 millones de estos vehículos evaden el Soat. Es decir, hay un 60,2 % de evasión en este sector.

Es importante tener en cuenta que no es necesario para que un agente de tránsito detecte que una persona no porta este documento cuando se transita por las vías del país, también las cámaras de fotodetección están programadas para verificar si un vehículo no cuenta con Soat o la Revisión Técnico-mecánica vencida, ya que comparan los datos del vehículo con los que aparecen en el RUNT.

En caso de que suceda esto, se puede esperar que llegue una notificación a la dirección del propietario del vehículo.

Para este año, teniendo en cuenta el costo de vida del 11,7 % para 2023 los valores son:

- Ciclomotores: 100.900 pesos.

- Motos con menos de 100 c.c: 207.700 pesos.

- Motocarro, tricimoto y cuadriciclo: 313.800 pesos.

- Motocarro con capacidad de cinco pasajeros: 313.800 pesos.

- Carro familiar que estén entre 1.500 y 2.500 c.c: valor entre 501.700 y 624.000 pesos colombianos.

- Camperos y camionetas de menos de 1.500 c.c y tiene menos de 10 años: 730.300 pesos.

- Camperos y camionetas de menos de 1.500 c.c y tiene más de 10 años: 877.900 pesos.

- Camperos y camionetas de entre de 1.500 y 2.500 c.c tiene menos de 10 años: 871.900 pesos.

- Camperos y camionetas de entre de 1.500 y 2.500 c.c tiene más de 10 años: 1.300.000 pesos.

- Vehículos de carga que pesan más de cinco toneladas: 1.490.000 pesos.

Descuentos en el Soat

Sin embargo, con el propósito de garantizar que el mayor número de vehículos tengan el Soat, el Gobierno emitió el decreto 2497 de 2022 en el que le brinda un descuento del 50 % que se aplica a los siguientes vehículos.

- Ciclomotos.

- Motos de menos de 100 centímetros cúbicos c. c.

- Motos entre 100 y 200 c. c.

- Motocarro.

- Tricimotos.

- Cuadriciclos.

- Motocarros hasta de cinco pasajeros.

- Autos de negocios de hasta 1.500 c. c. de menos de 10 años de antigüedad.

- Autos de negocios hasta 1.500 c.c. pero de 10 años o más de antigüedad.

- Autos de negocios de entre 1.500 y 2.500 c. c. de menos de 10 años.

- Autos de negocios entre 1.500 y 2.500 c.c. de más de 10 años.

- Autos de negocios más de 2.500 c. c. con menos de 10 años de antigüedad

- Buses y busetas urbanos.

- Servicio público intermunicipal de menos de 10 pasajeros, así como aquel que tiene una capacidad superior a los 10 pasajeros transportados.

De acuerdo con Fasecolda, los sitios autorizados para poder comprar este seguro con descuento son: Aseguradora Solidaria de Colombia, Entidad Cooperativa, Axa Colpatria Seguros S.A., Seguros Mundial, La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo y La Previsora S.A.

Asimismo, la Compañía de Seguros, Liberty Seguros S.A., Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A, Seguros Bolívar S.A., Seguros del Estado S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A.

Aunque los vehículos particulares no aparecen en la lista de los vehículos beneficiarios del 50 % de descuento en el Soat, algunas aseguradoras ofrecen una reducción en el valor del 10 %.

Este descuento se aplica siempre y cuando la persona lo adquiera antes de que venza la fecha límite. Por ejemplo, si el valor es de 500.000 pesos, al aplicarse el descuento quedaría en 450.000 pesos.