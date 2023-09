Tenga cuidado, estas son las cinco cosas por las que no debe endeudarse

Organizar la finanzas puede llegar a ser algo complejo y la situación puede ser más difícil cuando se tiene el deseo de adquirir un producto o bien; sin embargo, al momento de comprar muchas veces no se tiene el dinero completo o simplemente está fuera de los ingresos. Ante esto, muchas personas optan por una vía aparentemente más rápida “tomar un crédito”, ya sea de cualquier tipo, con tarjetas de créditos, créditos de almacenes, entre otros. Esto lo que puede es desencadenar problemas financieros si no se hace con el debido cuidado y la planeación necesaria, ya que las altas tasas pueden hacer que pague más del doble del valor de lo que compró.

De acuerdo con expertos, si bien comprar a crédito no es la mejor solución en estos momentos donde la economía sigue muy volátil, hay cosas que definitivamente no es una buena idea adquirirlas con créditos. Para Luis Mena, emprendedor digital y experto en finanzas personales, estas son las cinco cosas por las que no se debe endeudar:

En el caso de las vacaciones es mejor destinar un presupuesto con el cual se cuenta inicialmente. | Foto: Getty Images

1. Ropa de marca: “realmente no hay mucha diferencia entre una camisa que puede costar 15 dólares a una que cuesta 100 dólares”, dice Mena. Ante es mejor buscar opciones que se acomoden a los ingresos que se tienen, ya que la ropa es un artículo que en vez de ganar valor lo pierde y su durabilidad en ocasiones no es a largo plazo.

2. Vacaciones: para Mena es mejor planear con tiempo las vacaciones para así organizarse con los pagos y lo que se tenga que gastar. “Si no las puedes pagar al contado, simplemente no te las puedes permitir”.

El portal Consejo Financiero sugiere que “antes de tomar cualquier decisión de endeudamiento, es esencial evaluar el costo total de la deuda”. | Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Compras de supermercado: si bien esta opción se ha vuelto común entre muchos colombianos, ya que con la inflación y el alza en el costo de vida, los alimentos han incrementado sus precios y cada vez es más difícil que los ingresos alcancen. “La comida a cuotas. Por favor no hagas esto”, dice. Además, el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha explicado que esto no se debe permitir. “Uno no se puede endeudar para cubrir el mercado del mes de la familia” dijo Bonilla haciendo referencia a la deuda con el FMI.

“El país no debe volverse a endeudar con el Fondo Monetario Internacional, sino que debe hacer lo que hacen todos los países del mundo: tener la tarjeta y el cupo, pero sin usarlos”, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda en la Comisión Séptima del Senado en la sustentación del presupuesto para 2024.

4. Compra de regalos: en ocasiones llegan fechas importantes como los cumpleaños, la navidad o invitaciones a bodas y esto si no se tiene un colchón para imprevistos o sino se ha programado este gasto, es probable que se termine endeudando para poder cumplir con el detalle. “Cuando no se tiene nada de dinero es mejor no endeudarse para cumplir con un regalo, ya que en ocasiones dentro de su familia todo está mal financieramente”, explica el emprendedor.

Al momento de ahorrar es clave evitar gastos diarios (el café de la mañana, el dulce de la tarde y el snack de la media tarde), ya que pueden afectar el flujo de caja personal. | Foto: Getty Images

5. Endeudarse para pagar otras deudas: las recomendaciones de expertos es ajustar el presupuesto que se tiene, las finanzas y buscar otras opciones para obtener más dinero extra. En ocasiones lo que puede hacer es mirar si puede recoger sus deudas en una sola a través de una compra de cartera.

