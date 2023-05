“Lo que hacen es una estafa”: Juan Carlos Restrepo, colombiano que adquirió pasajes con la aerolínea Iberia

Juan Carlos Restrepo y su esposa querían conocer el sur de España y encontraron la oportunidad perfecta: un curso vacacional en Málaga. Este no solo les permitía conocer sino además involucrar a sus dos hijos en actividades recreativas.

Encontraron una buena oferta a través de la aerolínea española Iberia y decidieron adquirir los tiquetes. Todo estaba cuadrado y listo. Tenían las reserva del hotel, un carro alquilado, el plan vacacional adquirido y los tiquetes de ida y regreso, solo faltaba que llegara el mes de junio.

Sin embargo, el viaje se complicaría tras la llegada de un inesperado correo electrónico. La aerolínea informó que por “un motivo de seguridad” no específico el viaje se cancelaba, y el dinero se reembolsaría. El problema surge cuando, después de varios días, Iberia parece no dar respuesta a las solicitudes de los viajeros, no explica el motivo de la cancelación y crece la desconfianza en torno a la devolución del dinero, pues, según cuenta Juan Carlos a SEMANA, esta entidad ha tardado incluso años en reembolsarle a muchos clientes.

Juan Carlos Restrepo - Foto: Juan Carlos Restrepo

“Hemos leído mucho, vemos que Iberia puede tomar meses es devolver lo de los pasajes. Amigos cercanos nos han dicho que hasta años y les tocó demandar”. Restrepo menciona el caso de una amiga de la familia, que tras dos años de espera tuvo que demandar a la aerolínea para su reembolso. “Al parecer, tienen esa maña de cancelar y no responder”, dice.

La situación obligó a Juan Carlos y a su familia a comprar uno nuevos pasajes, o sino se exponían a perder el dinero de las otras reservas ya hechas. “Cada día que pasa, los pasajes se ponen más costosos, por eso nos apresuramos a endeudarnos y adquirir otros por medio de una aerolínea diferente, porque no sabemos en qué momento regresen el dinero”.

Algunos colombianos se han acercado a las oficinas de la entidad

Si no lo hacían se exponían a perder “el pago total de los hoteles, del carro y el curso de vacaciones. Nada de eso es rembolsable”, explica Restrepo, quien además asegura que la cifra tentativa en pérdidas sería de unos 40 millones de pesos, pues en solo pasajes ―contando los de Iberia y los nuevos― ya ha invertido al rededor de unos 20.

Este ha sido el caso de otros colombianos que pusieron sus ahorros en manos de esta empresa y al son de hoy no ha respondido. Muchos se han acercado a las oficinas físicas solo para ser redirigidos a un número de teléfono que nunca es respondido. Otros tienen la suerte de que les conteste un chat bot, que les indica que su reembolso se llevará a cabo con base a las políticas del banco por medio del cual compraron los pasajes, pero nunca dan un plazo fijo.

Paula Huertas, Comunicadora social, también ha sido víctima de la cancelación de Iberia. - Foto: Paula Huertas

Juan Carlos le pide a esta entidad que responda, que le devuelva su dinero y que deje de esconderse. “Quiero que me regresen el dinero de los pasajes más el adicional que me costó comprar pasajes de urgencia. La gente planea un viaje tan lejos con mucho tiempo y esfuerzo, especialmente en época de vacaciones y no merece que se les trate así”. “Lo que hacen es una estafa, se amparan en la ley aduciendo que lo hacen con 15 días de antelación y que por ende es legal. No saben el perjuicio que causan”, finalizó.