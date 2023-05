Colombianos con tiquetes de Iberia para España se quedaron con hoteles pagos, sueños frustrados y muchas deudas. Hablan en SEMANA

Esta semana varios colombianos se levantaron con la noticia de que sus anheladas vacaciones no iban a ser posibles. La aerolínea española, Iberia, canceló algunos vuelos programados para finales de junio con destino a España. Y muchos colombianos se quedaron con los crespos hechos.

Paula Huertas, comunicadora social, tenía aplazadas sus vacaciones para junio, iba a conocer España y aprovechar para viajar por el continente. Con mucho esfuerzo compró unos pasajes para el 25 de junio, y estos fueron cancelados por un supuesto “problema de seguridad”. Paula se dirigió a las oficinas de Iberia para preguntar qué había ocurrido, y cuándo le reembolsarían su dinero, pues lo necesitaba para adquirir nuevos pasajes. Allí le respondieron que tenía que llamar, que presencialmente no se le podía atender.

Paula, entonces, llamó a la línea que le indicaron, y allí le dijeron que debía comunicarse por medio del chat. Cuando contactó a la empresa por este medio, le respondió un bot, que solo le dijo que le reembolsarían el dinero entre 10 a 21 días hábiles si el banco por el cual compró lo permitía. Paula ya había adquirido la estadía en los hoteles, otros tiquetes de avión internos y más cosas que se perderían si no lograba comprar nuevos pasajes.

Paula Huertas, Comunicadora social. - Foto: Paula Huertas

Paula, ya preocupada por los plazos que daba la aerolínea, habló con su banco, quienes le confirmaron que no habían recibido ningún reembolso y que otros clientes de Iberia ―que ya habían pasado por lo mismo― recibieron su dinero pasados tres o cuatro meses. “No sé si endeudarme y comprar otros, no me veo en la capacidad económica en este momento, y es bastante dinero, pero no quiero perder mis reservas y sobre todo mis vacaciones”, dijo a SEMANA.

Este también es el caso de Juan Carlos Restrepo, quien también le contó a SEMANA lo ocurrido. A él sí le tocó adquirir nuevos pasajes, pues viajaba con su esposa e hija a unas merecidas vacaciones familiares. Al igual que Paula, recibió el mismo correo, donde solo les decían que era por seguridad y que le reembolsarían su dinero. Juan Carlos ya tenía pago el hotel, un carro, vacaciones recreativas para su hija y otros tiquetes para conocer Europa.

Su problema es similar al anterior, la aerolínea le pone trabas para darle explicaciones, no contestan el teléfono ni son claros en cuanto a los tiempos de reembolso. Esto es delicado, pues Juan Carlos se endeudó para poder comprar estas vacaciones y solo en tiquetes ya ha gastado 20′518.380. Nueve millones iniciales que pagó a Iberia, y los casi 12 restantes con los que se endeudó para volver a comprar otros vuelos.

Juan Carlos Restrepo - Foto: Juan Carlos Restrepo

A Juan Carlos nadie le ha respondido, y necesita su reembolso lo antes posible para poder pagar la deuda de los tiquetes.

A Paula Andrade, consultora comercial, la decisión de Iberia le canceló unos planes soñados. Quería darle una sorpresa a su esposo por su aniversario. Cuenta que compró los tiquetes con mucho esfuerzo. En este momento ya cuenta con reservas en diferentes hoteles de las ciudades que iba a visitar. Sin embargo, la cancelación de la aerolínea puso un fin a sus vacaciones ―al menos por el momento―. “No tengo plata para comprar otros pasajes”, explicó. No sabe si cancelar las reservas y atenerse a perder parte de ese dinero o si mantener la esperanza y esperar que la devolución se haga antes del 25 de junio.

Además de esto, su molestia va dirigida hacia la falta de claridad de la aerolínea. “Me asusté mucho cuando leí que había sido por motivos de seguridad, nunca me habían cancelado por eso. Llamé a preguntar bien por qué era, y no me dieron respuesta. Me mandaron a hablar con un bot que solo me dijo que me devolverían la plata”, dice.

Ni en los puntos físicos de la aerolínea supieron dar razón sobre la cancelación.

Andrade exige una respuesta clara y sobre todo la devolución de su dinero. Ya han pasado varios días del plazo en el que se supone este debía ser regresado, y cada vez que revisa su cuenta sigue sin aparecer el monto.

Esta misma situación la viven varios usuarios que se han manifestado a través de grupos de Facebook. Ellos exigen respuestas y devoluciones, pues no pueden creer que sus ansiadas vacaciones se nublen porque sí. Además, hay que recordar que en enero de este año, la aerolínea también canceló cinco vuelos por unos supuestos fallos en sus sistemas informáticos.