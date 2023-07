Tome nota: estos son los errores que lo pueden llevar a la quiebra financiera

1. Sobreendeudamiento: Planificación como clave

2. Falta de inversión: Hacer crecer el dinero

3. Cumplimiento de obligaciones: Puntualidad y disciplina

4. Compras innecesarias: Paciencia y ahorro

5. Falta de presupuesto: Transparencia en los ingresos

6. Ausencia de Fondo de Ahorro: Preparación para emergencias