Dólar hoy en Colombia en casas de cambio: así cotiza la divisa este martes 26 de marzo

Precio del dólar en casas de cambio para este 26 de marzo

Las casas de cambio son establecimientos que se pueden encontrar en un gran número de países. Estas permiten realizar la compra y venta de divisas sin necesidad de llenar numerosos documentos o hacer trámites. En Colombia, son reguladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), sin embargo, estas definen sus precios autónomamente y no dependen de los valores fijados por entidades oficiales.

Este martes 26 de marzo, las casas de cambio están comprando dólares a un precio promedio de $ 3.770 y los están vendiendo a un precio promedio de $ 3.880. Estos precios de referencia no oficiales son calculados por el portal dólar hoy con una muestra de establecimientos de cambio y pueden cambiar con el paso del tiempo o también dependiendo de la ciudad o barrio en donde esté la casa de cambio.