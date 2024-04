Dólar hoy en Colombia en casas de cambio: así cotiza la divisa este viernes, 19 de abril

Sin embargo, al inicio del mes de abril, la moneda empezó a repuntar a la baja y llegó a un precio mínimo que no se veía desde hace varios meses, más exactamente desde la última parte del periodo presidencial de Iván Duque, cuando la divisa se movía en un precio aproximado de $ 3.700.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 19 de abril

Aunque en Colombia las casas de cambio son reguladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), lo cierto es que los precios que estas definen son fijados autónomamente por los establecimientos y no dependen de ningún valor o de una entidad estatal.