Vuelve y juega: dólar hoy en Colombia subió más de 100 pesos, acabó en $4.656

El precio del dólar en Colombia sigue disparado y cada vez se acerca más a los máximos históricos que ya se han visto en varias ocasiones este año, impulsado por el temor a una crisis que sigue vigente entre los inversionistas, especialmente tras los anuncios de desaceleración que se dieron hoy en Estados Unidos y todo el ruido que ha generado el cambio de gabinete por parte del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con los reportes de cierre de la Bolsa de Valores de Colombia para este jueves —27 de abril— la moneda norteamericana acabó con un último precio de 4.656 pesos, el cual marca un crecimiento de 130 pesos respecto a los registros finales del pasado miércoles, cuando acabó en 4.526 pesos, luego de una sesión que también se caracterizó por los fuertes repuntes en el mercado local.

Así mismo, en esta oportunidad manejó una cotización promedio de 4.654 pesos con 32 centavos, que también marca un repunte de más de 100 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.552 pesos con 59 centavos. Con esto se espera que la TRM para el próximo viernes, última sesión de la semana, arranque en la barrera de los 4.600 pesos.

Si bien aun el dólar se mueve dentro de los rangos esperados por los analistas y expertos, no se puede desconocer que ha subido casi 200 pesos en tan solo dos días y, según los expertos, no se descarta que esta tendencia se mantenga en los próximos días si no se reciben mensajes de calma por parte de las autoridades monetarias, a nivel local e internacional, especialmente en lo que respecta a la inflación.

Una de las noticias del día corrió por cuenta de la economía estadounidense, que se enfría y en su primera estimación del PIB para el primer trimestre mostró un crecimiento muy por debajo de las expectativas, señal tangible de los efectos de la subida de tasas de la Reserva Federal (Fed) iniciada hace un año para luchar contra la inflación.

Durante los primeros tres meses de 2023, el crecimiento del PIB se situó en 1,1 % en proyección anual, la medida utilizada en Estados Unidos, que proyecta el crecimiento a 12 meses con base en las condiciones prevalentes al momento de la medición.

Esta estimación inicial publicada el jueves por el Departamento de Comercio, muestra una cifra mucho más baja para un año que el 2,6% proyectado en el trimestre anterior, y también mucho más baja que lo esperado por los analistas, que esperaban un crecimiento de 2 % en el trimestre, según el consenso de Briefing.com. En relación con el trimestre anterior, la economía se expandió 0,3 %, la mitad del crecimiento observado en el último cuarto del año pasado en la medición trimestre sobre trimestre.

Ahora bien, dando un vistazo a otros registros alcanzados por el dólar en esta oportunidad, hay que decir que sus máximos fueron de 4.678 pesos con 78 centavos, cada vez más cerca de la barrera de los 4.700. Así mismo, su piso fue de 4.625 pesos, por debajo de los registros de apertura que para hoy fueron de 4.655 pesos. Cero y van dos días que el dólar arranca con fuertes repuntes, pero no logra mantener la tendencia, aunque cada vez se pone más caro.

En el contexto local, los inversionistas siguen a la espera de la reacción de los mercados a los recientes cambios que se dieron en el gabinete del presidente Gustavo Petro, especialmente en el Ministerio de Hacienda, donde se produjo la salida de José Antonio Ocampo, quien apenas duró ocho meses en la cabeza de esta cartera y era considerado uno de los funcionarios más importantes del actual gobierno y una prenda de garantía para los analistas y expertos.

Por ahora la atención de los mercados está puesta en la próxima reunión de la Junta Directiva del Banco de la República a finales de este mes, ya que allí se decidirá el futuro de las tasas de interés para Colombia y los posibles cambios de política monetaria que se vendrán en el corto y mediano plazo para luchar contra la inflación.

Los expertos que opinaron en la encuesta de Fedesarrollo tienen la expectativa de que la inflación para abril de 2023 empiece a disminuir y sea de 12,96 %, mientras que en marzo se ancló en 13,34 %, inclusive más arriba de lo que esperaba el mercado para ese mes. En un plazo mayor, a diciembre, los analistas aspiran a que esa variable, que es considerada como el peor impuesto para los colombianos, se ubique en 9,12 % en diciembre, presentando así un alivio para el bolsillo de los colombianos.

*Con información de AFP.