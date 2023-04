¿Colombia vivirá una crisis bancaria como la de Estados Unidos?: esto dice la SuperFinanciera

Uno de los mayores temores del mundo financiero está asociado con la posibilidad de una crisis bancaria como la que ya se está viviendo en países como los Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea, donde la subida de tasas de interés llevó a que muchas personas retiraran sus ahorros de los bancos y generara una falta de liquidez que llevó a la quiebra al Silicon Valley Bank y tiene contra las cuerdas al First Republic y al Deutsche Bank.

Solo en el caso del First Republic Bank, hay que decir que publicó el lunes sus resultados trimestrales, que dieron cuenta de una pérdida de 41 % de sus depósitos entre fines de 2022 y finales de marzo. Ante esto la firma anunció que establecerá medidas de ahorro, entre ellas una reducción de 20-25 % de su plantilla de trabajadores en el segundo trimestre.

El banco ya había sufrido un fuerte golpe en Wall Street a mediados de marzo tras la liquidación de otra entidad bancaria, Silvergate, una quiebra seguida de las de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank. Para evitar un contagio del pánico, once grandes bancos depositaron en total 30.000 millones de dólares en las cuentas de First Republic.

A pesar de las medidas de las autoridades y de los competidores para calmar la crisis, muchos clientes eligieron colocar su dinero en bancos más importantes considerados demasiado grandes para que el Estado federal los deje quebrar. No obstante, estos trabajos han sido insuficientes, ya que el temor entre los inversionistas y gente en las calles sigue vigente y no se aleja el fantasma de la recesión.

El panorama de la economía parece dirigirse inevitablemente hacia una recesión de graves consecuencias, advirtieron diferentes organismos internacionales que mostraron su preocupación por el empeoramiento de las perspectivas para los próximos meses. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Pasará en Colombia?

En medio de todo estos temores en incertidumbre, muchos colombianos empiezan a preguntarse sobre la posibilidad de que esta crisis bancaria se transmita al contexto local, puesto que, como se dice popularmente, “Estados Unidos y Europa estornudan y a Colombia le da gripa”. Basta con ver lo que ha sucedido con la inflación, las tasas de interés y la desaceleración económica para corroborar esto.

No obstante, durante el 16 Congreso de Asofondos que se realiza en Cartagena, el superintendente Financiero, Jorge Castaño, dio sus impresiones sobre este tema y aseguró que Colombia goza de buena salud financiera y por el momento no hay riesgo de iliquidez en los bancos que operan en el país.

Jorge Castaño - Superintendente Financiero. - Foto: Cortesía - Asofondos

Este funcionario arrancó destacando que “hoy por hoy, Colombia es un mercado que tiene un sistema financiero estable, tiene un sistema financiero sólido y esto es el resultado de un trabajo consistente de una política pública de los últimos años”.

“El total de cartera hoy del sistema financiero son 672 billones de pesos. De esos 672 billones de pesos, tenemos 28 billones de pesos en cartera vencida con mora mayor a 30 días. Y de provisiones, Colombia tiene, el sistema financiero tiene 40 billones y medio en provisiones, que es para soportar ese deterioro. Nivel de solvencia del 18 %, tampoco lo vean aislado. ¿Qué es la solvencia? La capacidad patrimonial que tiene la entidad de seguir soportando riesgos, crecer, poder originar más cartera y poder originar cartera”, explicó Castaño.

Sin embargo, el Superfinanciero resaltó que existe la necesidad de que los inversionistas profesionales actúen y muestren su capacidad de tomar decisiones basadas en elementos fundamentales y estructurales y no en sesgos de coyuntura o de un momento particular, ya que la construcción de confianza en el sistema financiero requiere una participación proactiva de todos los agentes que participan en él.

“Hacemos un llamado a la necesidad de seguir acompañando el desarrollo y crecimiento del mercado de capitales, de seguir gestionando adecuadamente los riesgos que no solamente devienen de la coyuntura local, internacionalmente, hoy por hoy, estamos enfrentando escenarios bastante exigentes que demandan precisamente eso, promover confianza, generar confianza y cómo actuando, tomando las decisiones que corresponden basadas en fundamentales más que en sesgos”, agregó.

Entre las cifras que destacó Jorge Castaño para defender la estabilidad financiera en Colombia, dijo que “tenemos un indicador de cartera vencida del 4.1 %, el 95.9 % de las obligaciones se encuentran hoy al día, incluida en el escenario de las tarjetas de crédito. Dos, hemos estado avanzando particularmente en generar mayor cobertura. ¿Qué es cobertura? El nivel de provisiones, hoy por hoy, el nivel de provisiones del sistema financiero, la cartera en mora es más o menos unos 28 billones y medio aproximadamente, y el nivel de provisiones del sistema es de 40 billones de pesos, generando un nivel de cobertura suficiente”.

Colombia no puede caer en triunfalismos y que por el contrario es necesario seguir trabajando para no perder el terreno que se ha ganado hasta el momento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Cuando miramos la última década, el promedio de la cartera vencida en Colombia no ha estado en 4 %, ha estado más cerca a 5 %. Y eso es lo que históricamente Colombia ha tenido en la forma en que el sistema financiero está preparado y ha venido funcionando. Para bajar ese 4, ¿qué necesitamos? Nosotros quisiéramos poder estar en un 3,5 %, pero como no sabemos que eso no es posible en la medida en que la transición que estamos enfrentando a nivel mundial hace que la inflación sea persistente, que las tasas de interés sigan siendo elevadas, lo que necesitamos encontrar son mecanismos para ayudar a hacer dos objetivos”, concluyó el Superintendente Financiero.

Pese a este panorama positivo y de solidez que mostró el jefe de esta autoridad de inspección y vigilancia, fue enfático en manifestar que no se puede caer en triunfalismos y que por el contrario es necesario seguir trabajando para no perder el terreno que se ha ganado hasta el momento.