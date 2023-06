Wall Street acabó este lunes en rojo, afectada por Rusia y la expectativa de la Fed

Wall Street bajó este lunes -26 de junio-, lastrada por las tecnológicas, mientras que en un poco activo mercado el Dow Jones intentó estabilizarse tras varias sesiones de descensos.

Al cierre de las operaciones en esta oportunidad, el índice industrial Dow Jones, en alza durante gran parte de la sesión, perdió un marginal 0,03 %, en tanto el Nasdaq, de valores tecnológicos, cayó 1,16 %, y el índice ampliado S&P 500 cedió 0,44 %.

Wall Street se vio afectado por la incertidumbre generada por la rebelión de mercenarios rusos y sus implicaciones en el futuro del presidente Vladimir Putin. Aunque Putin agradeció a los combatientes por su retirada para evitar derramamiento de sangre, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la situación en Rusia aún es incierta. Este clima de incertidumbre impactó especialmente en las acciones vinculadas al crecimiento, con empresas como Meta Platforms Inc, Alphabet Inc y Tesla Inc registrando fuertes caídas.

- Foto: Getty Images

La semana pasada, los mercados estadounidenses sufrieron una caída tras un período de recuperación, y el índice Nasdaq, compuesto por importantes empresas tecnológicas, puso fin a su racha ganadora de ocho semanas luego de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre posibles incrementos en las tasas de interés en el futuro.

Sin embargo, el sector energético del S&P 500 logró ganancias impulsado por el aumento en los precios del petróleo, mientras los inversores equilibraban las preocupaciones sobre la demanda mundial con las posibles interrupciones en el suministro debido a la inestabilidad política en Rusia.

- Foto: Getty Images

La semana actual se espera que esté cargada de importantes datos económicos en Wall Street. Entre ellos se destacan un indicador clave de inflación, datos sobre bienes duraderos y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Además, se espera un discurso de Jerome Powell que podría arrojar luz sobre los planes de aumentos en las tasas de la Reserva Federal.

Estos datos y declaraciones serán seguidos de cerca por los inversores en busca de señales sobre la dirección futura de la política monetaria y las perspectivas económicas en Estados Unidos.

Europa tampoco la pasa bien

Los mercados europeos no lograron remontar con fuerza el lunes tras una anterior semana lenta, aún preocupados por las tasas de interés y unas perspectivas de crecimiento poco halagüeñas. Londres y Fráncfort terminaron con pérdidas del 0,11 % mientras que París acabó con ganancias del 0,29 % y Milán, del 0,12 % y Madrid, del 0,05 %.

La empresa francesa Casino desveló este lunes su deseo de desprenderse de su filial brasileña Grupo Pao de Açucar (GPA) y la colombiana Éxito, en plenos esfuerzos para reducir su importante deuda y garantizar su sostenibilidad económica.

Esta es una de las medidas anunciadas públicamente el lunes para “reforzar [la] liquidez” y garantizar una “estructura de capital perenne” del grupo, que cerró 2022 con una deuda de 6.400 millones de euros (6.970 millones de dólares).

- Foto: Getty Images/iStockphoto

Casino, que la semana pasada anunció la venta de su participación del 11,7% en el grupo brasileño Assai por 404 millones de euros (440 millones de dólares), no precisó una fecha precisa para la cesión de GPA y Éxito. Sus actividades en América Latina representaron una facturación de unos 17.800 millones de euros (unos 19.400 millones de dólares) en 2022, un poco más de la mitad del total del grupo ese año: 33.600 millones de euros (unos 36.600 millones de dólares).

A fines de 2022, la empresa basada en Saint-Étienne (sureste de Francia) contaba con casi 1.000 tiendas en Brasil y más de 2.100 en Colombia, así como 33 en Argentina y 96 en Uruguay. Tres cuartas partes de sus 200.000 empleados trabaja en Sudamérica. El grupo lucha desde hace años para desendeudarse y ahora espera reducir su deuda a la mitad en el marco de un procedimiento de conciliación que puede durar hasta el 25 de octubre.

- Foto: Getty Images

Por último, pasando revista a los mercados bursátiles en América Latina, el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires cerró el lunes con un avance de 2,77%, a 432.406,17 puntos. El volumen de negocios alcanzó los 12.664,7 millones de pesos (47,7 millones de dólares al cambio oficial).

En el panel de vanguardia, el título con mayor avance fue el de Banco Macro (+7,20%) y el que más descendió fue Telecom Argentina (-2,02%).

*Con información de AFP.