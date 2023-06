Wall Street cerró en verde este viernes, tras una jornada de máximos para Nasdaq y S&P 500

La Bolsa de Valores de Nueva York cerró el viernes con fuertes alzas, registrando para el Nasdaq y el S&P 500 máximos de varios meses e impulsada por sólidas cifras de empleo en Estados Unidos.

El índice industrial Dow Jones ganó un 2,12 % a 33 762,76 puntos; el Nasdaq, de componente mayoritariamente tecnológico, subió un 1,1 % a un histórico en 13 meses de 13 240,77 puntos; y el S&P 500 más amplio avanzó un 1,5 % a 4.282,37 puntos.

El informe de empleo mejor de lo esperado publicado el viernes sugiere que la economía estadounidense permanece fuerte, pese a la acción concertada por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central) de suprimir la demanda para bajar la elevada inflación.

El mercado laboral se mantuvo muy sólido en mayo en Estados Unidos, con una creación de empleo mucho mayor a la esperada y una tasa de desempleo del 3,7 %, un nivel todavía bajo pero que subió algo más de lo previsto, según cifras difundidas el viernes por el Departamento de Trabajo.

En mayo se crearon 339 000 empleos en Estados Unidos, informó el Departamento, frente a los 190 000 puestos proyectados, según el consenso de la consultora especializada MarketWatch. Además, la creación de empleo de los meses de marzo y abril se ha revisado al alza hasta los 217 000 y 294 000, respectivamente, es decir, en estos dos meses se han creado 93 000 puestos de trabajo más, de los inicialmente anunciados.

La aprobación de un acuerdo sobre el límite de la deuda en el Senado y la Cámara de Representantes parece haber aliviado los temores del mercado sobre un potencial 'default' crediticio. - Foto: Getty Images

Por otra parte, la aprobación de un acuerdo sobre el límite de la deuda en el Senado y la Cámara de Representantes parece haber aliviado los temores del mercado sobre un potencial default crediticio, en medio de un “indicador de miedo” de Wall Street que cayó hasta su nivel más bajo, desde antes de la pandemia de covid-19.

Tanto el acuerdo como el informe de empleo sugieren que la economía estadounidense “no está enfrentando un riesgo inmediato de recesión”, dijo a la AFP el estratega de inversiones de Edward Jones, Angelo Kourkafas.

Pese a esto, hay que destacar que la agencia calificadora Fitch mantiene en observación negativa la calificación crediticia “AAA” de Estados Unidos, pese al acuerdo bipartidista conseguido esta semana para elevar el límite de la deuda y evitar un default catastrófico.

Hay que destacar que la agencia calificadora Fitch, mantiene en observación negativa la calificación crediticia “AAA” de Estados Unidos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La decisión llega un día después de que los senadores estadounidenses suspendieron el límite del endeudamiento federal, poniendo fin a tensas semanas de negociaciones, apenas cuatro días antes de que, según el Departamento del Tesoro, el país se quedara sin fondos para honrar sus obligaciones.

La medida acordada por el presidente demócrata Joe Biden y por los líderes republicanos, pasó en el Senado con una cómoda mayoría un día después de ser aprobada en la Cámara de Representantes.

Si bien, la aprobación del acuerdo significa que el gobierno podrá cumplir sus obligaciones, Fitch mantiene una “calificación de revisión negativa” para Estados Unidos.

La agencia dijo en un comunicado que evalúa “todas las implicaciones del más reciente episodio de políticas riesgosas y las perspectivas a mediano plazo para las trayectorias fiscales y de deuda”.

Añadió que tiene la intención de resolver la vigilancia en el tercer trimestre de 2023 y anticipó que “la coherencia y la credibilidad de las políticas, así como las trayectorias fiscales y de deuda esperadas a mediano plazo, serán factores clave en nuestra evaluación”.

Dando un vistazo a otros mercados en el mundo, las principales bolsas europeas cerraron en verde este viernes, impulsadas por un posible apoyo al sector inmobiliario en China y después de que en Estados Unidos se anunciaran cifras de empleo, en mayo, mejores de lo esperado.

Dando un vistazo a otros mercados en el mundo, las principales bolsas europeas cerraron en verde este viernes, impulsadas por un posible apoyo al sector inmobiliario en China. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La Bolsa de París terminó en clara alza, de 1,87 %; la de Londres cerró sesión en +1,56 %; la de Fráncfort en +1,25 % y la de Milán, en +1,85 %. Por su parte, el parqué madrileño también terminó en verde (+1,63 %).

En esta parte del mundo la atención se centra en las muestras de divergencias entre Arabia Saudita y Rusia, planeadas sobre la reunión de los países productores de petróleo de la OPEP+ que se celebra el domingo en Viena, y en la que se pondrá a prueba la solidez de esta alianza.

Los trece miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderados por Arabia Saudita y entre los que se encuentra Venezuela, y sus diez socios, encabezados por Rusia, llegan a la reunión en la capital austriaca, sede del cartel, con el debate abierto sobre el nivel actual de la producción. Esta cita es la segunda reunión presencial del cartel desde marzo de 2020, debido a la pandemia del covid-19.

Wall Street. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Según la agencia Bloomberg, sus periodistas, los de Reuters y los reporteros del diario Wall Street Journal no fueron acreditados. La organización, contactada por la AFP, no dio ninguna explicación, pero el periódico Financial Times afirma que la decisión fue tomada por iniciativa de Arabia Saudita, presionada por los bajos precios del crudo.

A principios de abril, varios miembros de esta alianza petrolera anunciaron, por sorpresa, un recorte de más de un millón de barriles diarios para intentar que subieran los precios del crudo. Esta medida tuvo un efecto efímero y las cotizaciones bajaron posteriormente un 10 %, en un contexto de temores de una recesión global, los efectos del endurecimiento monetario y una recuperación de demanda china menos fluida de lo esperado, tras el fin de las restricciones por el covid-19.

*Con información de AFP.