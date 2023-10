Aliste el bolsillo: en 2024 siguen los aumentos de la gasolina. El diésel empezará a subir desde febrero

Los incremento en los costos del combustible no paran y ya se tendría fecha para empezar a encarecer el diésel, según lo revelado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ha salido a dar algunas claridades sobre las tarifas, pero que no dejan de generar malestar entre los conductores, y que tendría un considerable impacto en la economía nacional.

Tras la confirmación del congelamiento de las tarifas durante el mes de octubre, cerca de las elecciones territoriales, el Gobierno nacional aseguró que el frenazo en los encarecimientos sería solo por el décimo mes del año. El argumento principal, todavía no se tiene muy claro cómo se le brindará ese subsidio a los taxistas, que se acordó el pasado 25 de agosto y busca no gravar, temporalmente, a este gremio con los futuros incrementos.

“El Gobierno nacional continuará monitoreando las medidas necesarias para disminuir el significativo impacto fiscal por la dinámica de los precios internacionales de los refinados, que han aumentado debido a factores internacionales como el precio del petróleo (… ) En el caso de no haber contado con la operación del Fepc, en lo corrido de 2023, el precio de la gasolina se hubiera ubicado, en promedio, en más de $2.800 por encima del precio de venta promedio vigente por galón y el diésel en más de $7.500 ″, explicaron en un comunicado desde el Ministerio de Hacienda.

Las cuentas del Gobierno: faltan al menos dos años para sanear el déficit del Fepc

El motivo principal por el que se están dando estos incrementos, en la gasolina, es para sanear el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), bajo esta premisa, Colombia lleva más de un año viendo incrementos mensuales, que empezaron en $200 y llegaron hasta los 600 pesos. No obstante, hasta el momento, solamente se le ha subido el precio a la gasolina, el diésel, por ahora, no se ha tocado, pero ya tendría fecha para aumentar su tarifa.

De acuerdo a las declaraciones hechas por Ricardo Bonilla, tras su intervención en el congreso de Colfecar, en el 2024 no pararían los ajustes en los combustibles, de hecho, en febrero del 2024 se encarecería el precio del ACPM.

“Como lo hemos venido señalando desde hace ya un año, una vez cerrada gasolina, comenzamos a hablar de diésel. La brecha del diésel es casi $8.000, eso no significa una subida de golpe; hay que organizarnos, no queremos coger de sorpresa a nadie, y creo que lo podemos concertar, y eso llevaría entre 18 meses y 2 años para poderlo ajustar”.