Ni la gasolina ni el diésel suben en octubre: ¿por elecciones? Ministro de Hacienda dice que es por un tema coyuntural

Las suspicacias no se hicieron esperar. Aunque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sustentó que el descanso en los incrementos se decidió, teniendo en cuenta la coyuntura con los taxistas, pues no se inscribieron de forma masiva para que les devuelvan parte del incremento en el costo del galón, no son pocos los que señalan que la razón, en el fondo, sería que octubre es el mes de las elecciones regionales, las cuales son un termómetro para los partidos políticos, pues es sabido que el alza en la gasolina puede causar un costo político alto.