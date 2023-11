El polémico decreto emitido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que da luz verde para que en ciertos municipios revivan los populares mataderos municipales, algo que no ha caído muy bien en diferentes sectores como el de los frigoríficos, desde donde cuestionaron duramente esta medida.

Según expresó Álvaro Urruea, presidente ejecutivo de la Asociación Frigoríficos de Colombia, Asofrico , el Gobierno no tiene en cuenta los riesgos para la salud pública que pueden traer decisiones como estas.

Así mismo, uno de los principales argumentos del Gobierno para tomar esta medida es la de poder brindar a los habitantes de los municipios de quinta y sexta categoría, donde se planea reabrir estos espacios, un producto mucho más barato y económico que no tenga que someterse a los sobrecostos por cuenta del transporte a grandes ciudades o capitales donde actualmente funcionan las plantas para el procesamiento de la carne.

Bajará el precio de la carne con la reapertura de los mataderos municipales?

Aunque esta es una de las premisas del gobierno Petro, Urrea aseguró que el impacto para el bolsillo de los habitantes de estas zonas del país no será mayor , y habló de un ahorro mínimo a la hora de adquirir el producto.

Según Urrea, el volumen de carne que se manejaría en estos mataderos municipales es muy bajo comparado con lo que realmente se mueve en todo el país, por lo que el precio no tendría un impacto significativo a la baja.

“No supera el 2 o 3 por ciento el beneficio nacional. También se dice que abaratará los precios porque se ahorran el transporte de la carne, pero es que ítem no supera el 3 por ciento del valor total. Es decir, no va a impactar en nada el precio nacional de la carne”, señaló Urrea a medios radiales.

¿Cuál es el riesgo de reabrir los mataderos municipales?

En este mismo sentido, Urrea señaló a Semana que no solo hay un riesgo de salubridad, sino también ambiental y que teniendo en cuenta cómo funcionaban estos lugares hace unos años, no hay garantía de que las cosas cambien para bien.

“La inocuidad del producto, que afecta la salud pública de los colombianos; el tema ambiental, porque la mayoría de esos mataderos no cumplen con las normas ambientales. Miremos 15 años atrás cómo era que manejaban los mataderos y por eso fue que los cerraron. Ellos mataban la res y echaban las vísceras y pieles por la parte de atrás de una casita vieja y caía al río. No tenían redes de frío para la conservación de la carne ”, dijo el representante de Asofrico.

Autoridades desmantelaron matadero clandestino en el sur de Bogotá que no cumplía con las medidas mínimas de salubridad

Contexto: Autoridades desmantelaron matadero clandestino en el sur de Bogotá que no cumplía con las medidas mínimas de salubridad

Precisamente, sobre las condiciones óptimas para que un matadero municipal sea seguro y entregue un producto de calidad que no afecte la salud del las personas, el agremiado indicó que deben cumplir ciertas condiciones donde se respete el POT de cada municipio, algo, que según su criterio no cumplen estos sitios que se pretenden reabrir, pues asegura que están construidos en rotos y que no cumplen con las normas mínimas de ventilación y refrigeración.