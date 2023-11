Polémica: presidente Petro, vía decreto, revivió los mataderos municipales para la producción de carne, ¿qué alcance tiene?

Urrea cuestionó la tesis del Gobierno según la cual el propósito de reabrir estos mataderos municipales, “bajo unas condiciones sanitarias diferentes a las establecidas por el Decreto 1500 de 2007, es por disminuir el precio de la carne. A la exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, le demostramos que no es cierto porque el volumen de animales que se benefician en esas plantas es mínimo. No supera el 2 o 3 por ciento el beneficio nacional. También se dice que abaratará los precios porque se ahorran el transporte de la carne, pero es que ítem no supera el 3 por ciento del valor total. Es decir, no va a impactar en nada el precio nacional de la carne“.