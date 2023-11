Atención: Gobierno Petro anuncia que intervendrá precios de los medicamentos. “Vamos a intervenir todos estos mercados oligopólicos”, dijo el MinSalud

De esa forma, aseguró que solo los que tienen “capacidad” pueden acceder a los medicamentos: “Los que somos capaces de golpear en las puertas de las EPS, los que tenemos amigos en los laboratorios, conseguimos todo tipo de medicamentos. Así estén en experimentación, así no sirvan, como muchos hemos demostrado aquí. Que no sirven y se han retirado del mercado”.

Luego, el ministro de Salud dijo que no quiere más “presiones” por parte de las empresas farmacéuticas.

“No más presiones, no a los laboratorios por encima del Estado, no a los laboratorios por encima de las necesidades de las gentes humildes. No a los laboratorios por encima de un pueblo que sufre y que necesita la mejor atención”, agregó, hablándole directamente a las compañías.