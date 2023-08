Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene listo el decreto para abrir nuevamente los mataderos en Colombia

“Creemos que hay mucha infraestructura que en los municipios pueden recuperar y que puedan ser suficientes para poder lograr un adecuado sacrificio con todos los elementos de salud pública. Especialmente sobre la base de que no se siga fomentando el abigeato y especialmente el sacrificio en potreros como lo estamos viendo ahora. Deben tener condiciones sanitarias mínimas y vamos a supervisar que el manejo y control de esos mataderos esté acorde a lo que nosotros vamos a sacar en esa resolución”, manifestó.

La propuesta del presidente Petro se produjo en 2022 cuando indicó que la reapertura de los mataderos municipales permitiría disminuir el costo de la carne en Colombia. “Colombia no puede quedar en manos de un monopolio de frigoríficos de carne res, se ha llegado a ese punto por que el Invima acabó con la figura del matadero municipal, hay que dar vuelta atrás”, propuso el presidente Petro durante el informe de gestión de sus primeros 100 días de gobierno.

Frigoríficos se despachan contra propuesta ‘retro’ del presidente Petro, de volver al matadero municipal para bajar precio de la carne

Álvaro Urrea (A. U.): el impacto es realmente mínimo. Estamos hablando de costos por aumentar la distancia de transporte, o el tiempo de transporte de los animales, un recorrido adicional que realmente, en un animal que pesa 500 kilos, no alcanza a tener un impacto de 2,3 %. Cuando la carne está doblando el precio, no hay correspondencia con la explicación de que se debe a que no hay mataderos públicos en los pueblos.