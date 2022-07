Biden niega que la economía estadounidense vaya a entrar en recesión

En medio de la difícil situación económica que se comenzó a evidenciar en Estados Unidos, más aún después de que se conocieran las proyecciones de las autoridades económicas en términos del producto interno bruto (PIB) para el segundo semestre del año en ese país, desde la Casa Blanca, y aún en medio de su comparecencia tras haber dado positivo a coronavirus, el presidente de ese país, Joe Biden, se pronunció este lunes para afirmar que no está previsto que la economía de su país entre en recesión.

En declaraciones recogidas por medios internacionales, el máximo dirigente de la principal economía mundial afirmó que ”no entraremos en recesión”, aclarando que ello corresponde a “su opinión”.

Según Biden, confía en que el crecimiento de la economía estadounidense pasará de ‘un crecimiento rápido’ a un ‘crecimiento sostenido’, demeritando algunos de los datos evidenciados recientemente sobre el comportamiento de la economía de su país, donde se registró un descenso en el PIB.

Por su parte, el pasado domingo, en un pronunciamiento público, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había reconocido que, de acuerdo con los comportamientos evidenciados durante el primer semestre, se espera que la economía de ese país registre un desaceleramiento para la segunda mitad de 2022, aclarando que ello, no necesariamente, daría cuenta de una recesión.

En declaraciones citadas por la AFP, la funcionaria afirmó que “no digo que evitaremos definitivamente una recesión, pero creo que existe una vía para mantener el vigor del mercado laboral y bajar la inflación”.

Sobre la conducta evidenciada por el gobierno Biden para el crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año, se espera que dichas cifras se conozcan el próximo jueves, 28 de julio.

En ello, según reportan medios especializados, se esperan cifras que evidencien una ligera alza frente a las cifras negativas descritas en el primer trimestre del año, donde el porcentaje se ubicó en -1,6 %, pese a que las proyecciones del Gobierno estaban orientadas al crecimiento.

Según explican medios internacionales, pese a lo afirmado este lunes por Joe Biden, si las cifras a revelarse el próximo jueves muestran nuevamente un escenario de crecimiento negativo, ello traduciría en que el país, técnicamente, entraría en recesión; no obstante, las autoridades de ese país se niegan a ello, aduciendo que la situación no se presentaría, incluso si las cifras no son favorables.

Biden ha superado casi por completo la covid-19

A propósito de esta nueva aparición del mandatario estadounidense, la Casa Blanca entregó un nuevo parte sobre el estado de salud del líder de 79 años, advirtiendo que el mandatario ha superado ‘casi por completo’ la enfermedad que le había obligado a aislarse la semana anterior, y sobre la que presentó síntomas leves gracias a que cuenta con un esquema completo de vacunación de Pfizer con sus dos refuerzos correspondientes.

“Sus síntomas ahora han desaparecido casi por completo”, reza un comunicado emitido por la Casa Blanca, y firmada por el médico Kevin O’Connor.

En el parte emitido por la Casa de Gobierno, los especialistas tratantes afirmaron que el mandatario de Estados Unidos aún presenta un poco de congestión nasal y carraspera, por lo que se encuentra ‘ronco’.

Debido a su edad, y sus preexistencias médicas, el presidente de Estados Unidos es catalogado en el grupo de ‘personas en riesgo de desarrollar un caso grave de la enfermedad’.

Debido al buen estado de salud del presidente de Estados Unidos, este ha podido seguir trabajando desde el aislamiento, sin tener que cesar en sus funciones.

*Con información de la AFP.