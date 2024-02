¿Cómo hacer crecer las exportaciones agroindustriales de Colombia a Estados Unidos de 400 millones de dólares a 1.400 millones dólares?

En 2023, Colombia aumentó sus exportaciones no mineras a México, China y Costa Rica

En el marco del foro “Desarrollo Agroindustrial; Potencialización de Capacidades Productivas”, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia , se resaltó la importancia de esta oportunidad en el contexto del crecimiento económico en un momento casi que sin precedentes recientes (distinto a la pandemia) que enfrenta Colombia. Lacouture hizo un llamado tanto al Gobierno como a las empresas a no desaprovechar este momento propicio.

El análisis por AmCham Colombia revela que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos de 2012 hasta 2023, las exportaciones agrícolas no tradicionales hacia Estados Unidos han experimentado un incremento del 364 %, consolidándose como el sector no minero-energético más importante en las ventas hacia dicho país. Según datos del U.S. Census Bureau, las exportaciones del subsector agroindustrial ascendieron a 642,6 millones de dólares.