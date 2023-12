Sigue la caída en las exportaciones en Colombia: alimentos y bebidas son los sectores más afectados

En octubre de 2019, las exportaciones colombianas alcanzaron los US $3,326.5 millones FOB. Al comparar este mes con octubre de 2023, se observa un incremento del 24.8%, principalmente impulsado por el aumento del 30.0% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas.

El décimo mes de este año, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas alcanzaron los US $2,269.7 millones FOB, mostrando un crecimiento del 1.2% en comparación con octubre de 2022. Este aumento se atribuyó principalmente al incremento en las ventas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos, que crecieron un 28.1%, aportando 15.1 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Por otro lado, las exportaciones del grupo de manufacturas fueron de US $875.7 millones FOB en octubre de 2023, registrando un aumento positivo del 5.4% en comparación con el mismo mes de 2022. Este comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento en las ventas externas de maquinaria y equipo de transporte (38.2%) y artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (0.4%), que contribuyeron conjuntamente con 6,3 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas en octubre de 2023 fueron de US $743.6 millones FOB, experimentando una caída del 14.3% en comparación con octubre de 2022. Esta disminución se atribuyó principalmente a la baja en las exportaciones de Café sin tostar, descafeinado o no (-42.6%), contribuyendo con -15.4 puntos porcentuales a la variación del grupo.

En el mismo mes, la caída de las exportaciones del grupo otros sectores (-4.0%) en comparación con octubre de 2022 se explicó principalmente por la disminución en las ventas de oro no monetario, que aportó 4.7 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.

De igual manera, las exportaciones hacia Venezuela experimentaron un incremento del 3.7%, pasando de US $512.9 millones FOB en los primeros diez meses de 2022 a US $532.1 millones FOB en el mismo periodo de 2023.

Además, en octubre, las ventas aumentaron un 9.8%, al pasar de US $55.6 millones a US $61.1 millones, marcando el primer mes de crecimiento positivo en las exportaciones hacia el vecino país después de seis meses de declive.

Al analizar la composición de las exportaciones, las ventas de no minero-energéticos (NME) totalizaron US $16,524 millones, representando el 40.4% del total de exportaciones. Sin embargo, se observa un decrecimiento del 9.2% en comparación con el periodo enero-octubre de 2022, cuando la cifra alcanzó US $18,190 millones.