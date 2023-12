Menos crédito y más morosidad tienen a los bancos colombianos viviendo los dolorosos

Claramente el contexto actual es mucho mejor que el de finales del siglo pasado, con entidades financieras más fuertes y con capacidad para aguantar chaparrones, no obstante, no se dejan de prender alarmas cuando se conoce que hasta agosto (cifras más recientes de la Superintendencia Financiera) un tercio de los bancos del país registraban saldos en rojo y solo dos en un grupo de 29 pudieron mejorar sus resultados (Coopcentral y Citibank), el resto perdieron o redujeron sus ganancias.

Eso implica que deben cobrar más por los créditos, pues las tasas del Emisor sirven de base para las demás tasas de interés de la economía, y también pagar más por los depósitos, pero algunos factores han dañado esa ecuación. Uno de ellos fue la decisión de muchos bancos de reducir las tasas de interés de las tarjetas de crédito en el primer trimestre del año, así como las de algunos créditos de vivienda. Aunque no fue generalizado ni para todos los deudores, sí implicó una baja que no se replicó por el lado de los depósitos que, por el contrario, cada vez debían pagar más intereses. Así, los rendimientos de los CDT (Certificados de Depósito a Término), que son uno de los instrumentos de ahorro más populares en el país, alcanzaron a llegar a 18 por ciento, algo no visto en más de dos décadas.