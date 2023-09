Crecen los morosos en Colombia. Altas tasas de interés y desaceleración económica tienen a muchos en la cuerda floja

Juan Castro es un vendedor de vehículos en Bogotá que, con la experiencia de años de trabajo, sabe determinar la capacidad de pago y el tipo de carro que pueden comprar sus potenciales clientes tan pronto ponen un pie en el concesionario. Pero, pese a su habilidad premonitoria, no esperaba que tras la pandemia, y el posterior rebote que tuvo su actividad, no pudiera cumplir sus metas de ventas; menos, ver a esos clientes, que estudió con precisión, de regreso en el concesionario para vender sus autos al no poder cumplir las cuotas del crédito. “Hoy a los compradores de vehículos les cobran tasas de interés de entre 2,7 y 2,8 por ciento mensual (alrededor del 33 por ciento anual) y, encima, ya no les prestan todo el valor del carro. Si vale 55 millones de pesos, les financian máximo 50, y a muchos esos 5 millones faltantes los dejan sin la posibilidad de comprar”, se lamenta.