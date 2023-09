¿Endeudado? Estos son los bancos que prestan sin tener un historial crediticio

¿Qué es el historial crediticio?

“Si eres independiente y no tienes experiencia crediticia, deberás tener al menos 25 años y 3 años realizando tu actividad comercial, devengando ingresos de 4 SMMLV. Solicitar un crédito por primera vez puede que te resulte un poco abrumador y podrías pensar que el banco no te lo aprobará por no tener una amplia vida crediticia”, señalaron expertos de Rankia.