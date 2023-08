Así se puede ampliar el cupo de una tarjeta de crédito

¿Cómo se determina el límite de crédito?

Según recopilaciones del blog Bank of America de Estados Unidos, los encargados de establecer el límite de crédito son los emisores de las entidades u organizaciones que prestan esta herramienta financiera. Estos responsables buscan que “los límites sean suficientemente altos para que use su tarjeta, pero lo suficientemente bajos para que no gaste más de lo que puede pagar”.