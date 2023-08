Siga estos tips para manejar su primera tarjeta de crédito y no dañar su vida crediticia

1. Conocimientos fundamentales sobre tarjetas de crédito

2. Control de gastos

Los prestamistas se aseguran de que los usuarios no gasten más de lo que pueden abarcar. El portal Better money habits asegura que un principio general para forjar un historial crediticio sólido es no gastar más del 30 % del límite de crédito. Evitar gastar en compras no presupuestadas con la tarjeta previene un uso abrupto de todo el crédito disponible. Usar la tarjeta para compras planificadas, buscar ofertas y tener un plan de pago antes de la compra es crucial.

3. Puntualidad en los pagos