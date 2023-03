Con la reforma laboral, son más los puntos que separan al gobierno de los empleadores que los que los unen

A escasos tres días de que sea radicada en el Congreso de la República la reforma laboral, se llevó a cabo este lunes 13 de marzo una reunión de la mesa permanente de concertación de política salarial, en la que tienen asiento los empleadores, el gobierno y los sindicatos.

Aunque desde el Ministerio de Trabajo se destaca que hay un ambiente de concertación y diálogo, la luna de miel no parece estar tan empalagosa entre el sector privado y los otros dos grupos participantes de la mesa tripartita.

De hecho, SEMANA conoció que son más los puntos de la reforma que separan a los representantes de los empleadores, con el gobierno y los trabajadores, que los que unen.

Es más, según fuentes cercanas a la mesa, no hay concertación, solo unos puntos mínimos en los que hay acuerdos. Aun así, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, decidió ya que “si o si” (dijo la fuente) se radicará la reforma, haciendo la salvedad de los ítems en los que están de acuerdo las partes y en los que no. En otras palabras, no hay concertación.

La fuente consultada dijo además que, de la reforma pensional, los empleadores ni siquiera conocen el texto. Solo hasta este martes (14 de marzo) fueron citados y, en unas horas no es mucha la concertación que se puede lograr.

Por parte del Ministerio de Trabajo, entre tanto, fue confirmada la radicación de la reforma laboral en el Congreso, lo que tendrá lugar este 16 de marzo, y la jefa de la cartera encargada de la construcción de los proyectos dijo que se han realizado 142 reuniones en las subcomisiones, con participación de expertos, tanto en mesas regionales, como en las alternas al proceso.

Desde la perspectiva del Ministerio, “se han acogido los principios básicos de la Organización Internacional del Trabajo”.

Trabajadores van por mejores condiciones de trabajo. - Foto: Getty Images / Hinterhaus Productions

La reforma tiene tres pilares fundamentales, a través de los cuales se busca hacer cumplir preceptos, tanto constitucionales como de la OIT. En tal sentido, se promoverá la igualdad de oportunidades para los trabajadores, una remuneración mínima, beneficios mínimos con garantía a la seguridad social, protección a la mujer.

Además, la propuesta legislativa apunta a un componente de derecho individual, dentro de lo cual, se destaca, el derecho a la estabilidad laboral reforzada, para lo cual, se impulsarán más los contratos a término indefinido. Esto, sin contar con la aplicación próxima, de una jornada laboral semanal reducida, que irá bajando horas de manera paulatina.

Y el tercer componente de la reforma es el de la política sindical, que incluye cambios en cuanto a la manera en la que se reglamentan las huelgas en el país y la eliminación de los pactos colectivos, que son los que hacen los trabajadores no sindicalizados. Esta propuesta estaría en línea con las recomendaciones de la OIT y de la Ocde, sobre el impulso al sindicalismo como derecho de los trabajadores.

Sindicatos. - Foto: Cortesía Sintraemcali

Habrá manifestación el día de radicación

Por parte de los sindicatos, Francisco Maltés, presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), confirmó que habrá una manifestación el 16 de marzo.

El objetivo de las marchas es apoyar las reformas sociales del gobierno, sin embargo, el dirigente sindical indicó también que “estamos haciendo un esfuerzo para que las propuestas sean concertadas”.