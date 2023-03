Confidenciales En el Pacto Histórico dicen que el Gobierno Petro “se durmió” en el trámite de las reformas

Un sector del Pacto Histórico se encuentra molesto con el Gobierno nacional porque considera que el Ejecutivo se “durmió” a la hora de ponerles el acelerador a las reformas que busca tramitar este semestre. Este miércoles finalizan las sesiones extras citadas desde el pasado 6 de febrero y el panorama no podría ser más desalentador: no se hizo ni un solo debate de los 12 proyectos que el Gobierno había pedido discutir. La reforma a la salud no tiene ponencia, al proyecto de humanización carcelaria ni siquiera le han asignado ponentes, el Plan de Desarrollo está empantanado en medio de 1.700 proposiciones de modificación y las reformas laboral y pensional hasta ahora se van a radicar. ¿Alcanzará el tiempo?