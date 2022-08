Imparable: dólar en Colombia vuelve a subir y se trepa hasta los $ 4.400

El precio del dólar en Colombia mantiene una tendencia al alza, luego de que este jueves 18 de agosto volviera a abrir con una fuerte subida, impulsado por la volatilidad de los precios del petróleo y el temor que hay en los mercados internacionales por los anuncios que se hagan desde la Fed sobre las tasas de interés.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, esta divisa comenzó el día con un valor e apertura de 4.350 pesos, más de 30 por encima de la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.316 pesos con 47 centavos, luego del repunte que ha marcado a lo largo de la semana.

Así mismo, en sus primeras operaciones mantuvo la tendencia al alza, llegando sobre las 8:30 a. m. hasta los 4.400 pesos (4.405 como punto máximo), mientras que el mínimo ronda niveles similares al de apertura y el promedio se ubica en 4.403 pesos, aumentando el rango de crecimiento logrado en menos de tres días.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 18-ago-2022: $4,316.47 pic.twitter.com/AzVV1F5zSU — Superfinanciera (@SFCsupervisor) August 17, 2022

Contando las sesiones de martes y miércoles, el dólar se ha trepado 177 pesos, teniendo en cuenta que el pasado viernes finalizó en 4.166,66, luego de varias sesiones a la baja, explicadas en la pasividad que caracterizó a los inversionistas durante esos días. Con la subida de este arranque, ya está 200 pesos por encima.

De acuerdo con los analistas, este repunte se da como efecto rebote, luego del optimismo que hubo en los mercados por la información revelada ayer por la Reserva Federal en los Estados Unidos frente a nuevas subidas de tasas de interés, las cuales al parecer no serán tan agresivas como se esperaba.

“Por ahora vemos los mercados en relativa calma luego de conocer las minutas de la última reunión de la Fed en las que vimos, tal y como se estaba esperando, que en las discusiones se viera un poco cómo iban a ceder las tasas de interés o se va a lograr unas subidas un poco menos agresivas, a medida que la inflación muestre signos de enfriamiento”, dijo Juan Eduardo Nates, asociado de divisas de Credicorp Capital.

No obstante, este experto aseguró que hay que tener en cuenta que apenas se tiene un solo un reporte que muestra signos de desaceleración en la inflación y por eso en la reunión se vio que la Reserva Federal va a ser muy data-dependiente el criterio para determinar las próximas subidas. Finalmente no se encontró el tema de cómo iban a soltar el tema de las subidas agresivas, hasta no ver realmente que la inflación está cediendo de forma continua.

“Vemos un petróleo que está subiendo un poco más arriba del 1,5 % con un WTI por encima de los 89 (dólares por barril), el euro muy estable en ese 1,101; las monedas de la región también corrigiendo algo después de la euforia por haber conocido el texto de la Fed: vemos un peso mexicano que vuelve a meterse por debajo de los 20, 19,97 más o menos; un peso chileno que se debilita, aunque acá también influye el dato del PIB en ese país que no fue lo esperado, un Brasil parado con fuerza en un soporte de 5,15″, agregó Nates.

De igual forma, se debe tener en cuenta que los precios del petróleo terminaron al alza el miércoles, luego de una fuerte y sorpresiva baja de las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre ganó 1,41 % a 93,65 dólares. En tanto el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en septiembre ganó 1,82 % a 88,11 dólares.

De todos modos, el petróleo sigue lejos de los niveles máximos de este año, con el Brent incluso tocando 91,51 durante el día, una cota que no alcanzaba desde mediados de febrero, antes de la invasión rusa de Ucrania.

Las reservas en Estados Unidos le permitieron al crudo recuperar algo del terreno perdido esta semana por temores de recesión, tras indicadores poco alentadores en Europa y Asia que podrían afectar la demanda de oro negro.

Según la Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA), las reservas comerciales de petróleo y gasolina cayeron en la semana que terminó el 12 de agosto: los stocks de crudo perdieron 7,1 millones de barriles (mb), a 425 mb, y los de gasolina cayeron 4,6 mb.

De acuerdo con los expertos en la BVC, se espera que hoy el dólar oscile entre los 4.00 pesos como punto máximo, mientras que los mínimos se ubiquen muy cerca de los valores vistos ayer miércoles, teniendo en cuenta que no hay fuertes presiones en el mercado, por lo que se mantendrá la tendencia al alza.

*Con información de AFP.