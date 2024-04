Dólar registra precio más barato: se cotiza a $3.890 este 18 de abril

El dólar se ha mantenido en un terreno volátil y altamente inestable durante el mes de abril. Pese a que en el inicio del cuarto mes del año, la divisa registró un descenso que no se veía desde la última parte del Gobierno de Iván Duque, en 2022, llegando a mínimos de $3.700, lo cierto es que la moneda empezó a crecer hasta alcanzar nuevamente el nivel de los $3.900.

Precio del dólar hoy, 18 de abril: así se mueve la moneda americana

Cómo se mueven los mercados este 18 de abril