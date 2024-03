Dueños de apartamentos la tendrán más difícil para arrendar; un gremio está feliz

Cotelco no compartía que se incluyeran los artículos de esa iniciativa legislativa que permitía lo anterior debido a que el proyecto no contemplaba cómo minimizar los impactos que tal decisión generaría, como por ejemplo, el control en el ingreso de huéspedes, en especial de menores de edad, como establece la ley. De no efectuarse, podría generar un aumento en el número de casos de explotación sexual en edificaciones residenciales.

Por otra parte, con esta ley no se limitaría a quienes adquieren propiedades subsidiadas por el gobierno con fines de vivienda, con lo cual no tendría lógica que no se cumpla el objetivo de que sea una subvención para adquisición de inmuebles para suplir la necesidad de vivienda si después se destinara su uso para servicios turísticos y no para habitarla sus adquirientes.