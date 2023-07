El problemón que podrían tener quienes viven en conjuntos residenciales de Bogotá y otras ciudades; saldría carísimo

Aunque esa propiedad no tiene un dueño con personería jurídica, sí tiene un representante legal que en algunos casos puede ser el administrador, presidente del consejo de administración o el presidente de la asamblea general de copropietarios.

Cuál es el problema que ahora tendrán propietarios en conjuntos residenciales

Aunque la ley no estipula cuáles son las reglas de cada conjunto, este puede diseñarlas a su manera y también indicar cuál es la sanción correspondiente. Por ello, los residentes podrían verse inmersos en diferentes sanciones sin siquiera saberlo. Algunas pueden establecer que no puede subirle a la música, hacer escándalos dentro del lugar, colgar ropa en las ventanas, entre otros.

Por ello es clave que revise cuidadosamente el manual de la copropiedad, para que sepa lo que puede y no puede hacer dentro de la misma.