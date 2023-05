“El trabajo por horas no es precarización del empleo”: Buce Mac Master en audiencia sobre reforma laboral

Nada fácil la tendrá el Ministerio de Trabajo con la reforma laboral que empieza una semana crucial en el Congreso de la República. En una audiencia realizada en el recinto del Legislativo fueron escuchadas las voces que tienen algo que decir sobre el tema, porque se sienten afectadas con las medidas establecidas en la propuesta. También el Gobierno, a través de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el viceministro que se encarga de los temas laborales, Iván Jaramillo, expusieron sus argumentos.

Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. - Foto: Ministerio del trabajo

No obstante, hay que destacar que la posición del empresariado es de reclamo. Ellos, que son los generadores de la mayor parte del empleo en el país, alegan que hay mucho por mejorar en el proyecto de ley y que, pese a que han presentado sus ideas para los ajustes necesarios, poco o nada han sido escuchados.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, gremio que reúne a las empresas del sector industrial, sostuvo que el trabajo por horas no puede considerarse como una precarización del empleo, como lo está haciendo la reforma, puesto que hay muchos sectores que así lo requieren y, de hecho, también hay empleados que se ven beneficiados con ese modelo de contratación y de pago salarial.

Mac Master puso en contexto que el país tiene un nivel de desempleo del 10 %, según el más reciente informe del Dane, lo que, pese a que es una cifra más baja que la registrada en anteriores meses, no se puede desconocer que se trata de un doble dígito. A ello se le agrega que el mercado laboral en el país está sumido en una alta informalidad, que alcanza a ser del 58 %, lo que, a su vez, explica la razón por la cual gran parte de los ciudadanos, a pesar de haber laborado durante toda su vida, no tienen pensión.

En ese sentido, el presidente del gremio de agricultores SAC, Jorge Bedoya, hizo un llamado para que las autoridades que tienen en sus manos las reformas sociales pongan a hablar la reforma laboral con la pensional; es decir, que no se aborden de manera desligada.

Este economista llegó a dirigir la SAC hace un año. Para Jorge Enrique, el sector agropecuario es el corazón de la ruralidad - Foto: SAC

La mayor parte de los gremios que intervinieron en la audiencia pública se refirieron a la necesidad de que la reforma se haga con un criterio más moderno, según sostuvo Mac Master; mientras que también se enfatizó en la necesidad de que no se olvide que, de las medidas que se adopten dependerá la generación o no de más puestos de trabajo, como lo requieren los colombianos. En particular, se requiere profundizar en la formalidad laboral, por lo cual, los gremios económicos llamaron al Gobierno a no plantear medidas que afecten esos objetivos.

Acodres, por ejemplo, que es el gremio que interviene en nombre de los restauranteros, dijo que no se debe olvidar que, si la apuesta del Gobierno es con la productividad del campo, el sector gastronómico es uno de los aliados, pues, contribuye con la movilidad del 40 % de los alimentos que se producen. Buena parte de estos trabajadores deben laboral en jornadas nocturnas, las cuales, ahora representarán un mayor costo, teniendo en cuenta que la jornada diurna terminaría a las 6 de la tarde, según el contenido de la reforma laboral.

Guillermo Gómez - presidente de Acodres - Foto: Cortesía - Acodrés

Por su parte, Bedoya salió en defensa de la contratación de trabajadores rurales, alrededor de lo cual pidió que a la hora de la construcción de la ponencia que finalmente será sometida a votación y aprobación en el Congreso de la República, “se pongan la mano en el considere”. Se refería a que este sector, uno de los llamados a desarrollarse, para que se produzcan más productos locales y el país no dependa tanto de la importación de alimentos, tiene necesidades distintas en relación con la fuerza laboral que necesita para realizar la actividad económica.

Por su parte, Fenalco, gremio de comerciantes, puso en el debate el tema de la alta dependencia que tienen los colombianos, del empleo que genera este sector. “Uno de cada cuatro ciudadanos trabaja en este sector, la mayoría son mujeres y jóvenes, que son los más afectados por el desempleo”.

Por lo tanto, dijo Jaime Alberto Cabal, vocero de los comerciantes, que debe tenerse en cuenta que el comercio, al igual que los servicios en restaurantes, venden en distintas horas del día y, para ellos, es muy importante la vida nocturna. En consecuencia, reiteraron que se verían afectados por los onerosos costos adicionales que tendrían que asumir, si se aprueba la reforma laboral como está y sin escuchar los clamores de los que están metidos en el baile de la contratación: los empleadores.