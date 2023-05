Empresas de seguridad tienen miedo por la Reforma Laboral: “pone en riesgo casi 400 mil empleos”

La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) ha hecho una serie de recomendaciones al Gobierno para mejorar la reforma laboral que se encuentra proyectada, expresando su preocupación por las posibles afectaciones a la estabilidad laboral del sector y la inclusión de jóvenes, madres cabeza de familia y adultos mayores.

Confevip indica que la reforma laboral pone en riesgo cerca de 400 mil empleos formales en el sector de vigilancia privada debido a la modificación de los recargos nocturnos y las jornadas para un sector que presta servicios las 24 horas del día. El gremio propone alternativas de jornadas laborales de 10, 20 o 30 horas al mes. El sector de vigilancia privada es el tercer renglón laboral en el país, con 380 mil empleos generados.

La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) ha hecho una serie de recomendaciones al Gobierno para mejorar la reforma laboral que se encuentra proyectada. - Foto: David Amado

La propuesta del Gobierno incluye disposiciones sobre estabilidad laboral y la imposición del contrato a término indefinido como regla general y protección laboral reforzada. También se redefine el concepto de negociación y convención colectiva y se modifican los recargos y las jornadas para un sector que presta servicios las 24 horas del día, lo que hace parte de las grandes preocupaciones del gremio.

El presidente de Confevip, Miguel Ángel Díaz, señaló que “las empresas de vigilancia prestan servicios a terceros por un año, 18 meses, 9 meses, entre otros, y dejar un contrato a término indefinido, nos obligaría tan pronto termine, a generar unas indemnizaciones y una cancelación abrupta del contrato laboral, lo que generaría costos que no son viables por la característica del servicio y que sin duda afectaría la empleabilidad”.

El presidente Gustavo Petro junto a la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez en la presentación de la reforma laboral. - Foto: César Carrión - Presidencia

Confevip sugiere no establecer el contrato a término indefinido como regla general, porque estos contratos no garantizan la estabilidad laboral, desincentivan la inversión y desestabilizan la estructura de las empresas de vigilancia. Para el caso de la vigilancia, el gremio propone mantener los contratos a término fijo y obra o labor.

En un reciente encuentro en el que participó el Viceministro de Trabajo y relaciones Laborales, Edwin Palma Egea, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Alfonso Manzur Arrieta y más de cien empresarios del sector de la Seguridad Privada confederados en esta agremiación, el señor viceministro aclaró que hay que hacer algunos ajustes a este artículo.

“El espíritu de la reforma es que, donde hay una actividad permanente, hay un contrato de término indefinido, así que el contrato duración de obra se mantiene, que es el perfecto para este tipo de actividad, y habrá que precisarlo en la redacción del proyecto, pero nadie está obligando a que una duración de obra se convierta en un contrato indefinido”, aclaró.

Por su parte, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Alfonso Manzur Arrieta, expresó su preocupación y dijo que “yo he tenido la oportunidad de hablar con sindicatos del sector y he encontrado trabajadores que si se les cambia la jornada laboral ganarían mucho menos, de esa manera se debe buscar un equilibrio para que no se perjudique a los trabajadores ni se afecte la prestación del servicio de seguridad privada en el país. Además, es importante que se garantice el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del sector, incluyendo el pago justo de salarios y prestaciones sociales”.

La Superintendencia anunció que continuará trabajando en conjunto con los sindicatos y las empresas para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas, al tiempo que pidió a las partes seguir presentando las oportunidades de mejora que encuentren para sacar adelante el sector y garantizar la creación de puestos de trabajo dignos para los miles de trabajadores con los que cuentan actualmente las diferentes empresas de seguridad.

Encuentro de la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada en Bogotá. - Foto: Cortesía - Confevip

Por otro lado, ante la propuesta de la extensión de convención colectiva a trabajadores no sindicalizados, Confevip indicó que hay que dejar claro que los beneficios de pertenecer a un sindicato corresponden directamente a la persona afiliada, por ende, se deben mantener los principios de libertad individual y libre albedrío consagrado en las constituciones del estado moderno liberales.

La propuesta de la Confederación es continuar con la línea actual del 33 % de trabajadores afiliados a la organización sindical.

Para Miguel Ángel Díaz es claro que el sector requiere mejoras, por eso pide al Gobierno tener en cuenta sus propuestas ya que “todos queremos un mejor país, pero requerimos un empresariado fuerte y una economía que se desarrolle. Sin empresas, no hay empleo ni desarrollo económico”.