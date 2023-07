En 2025, por primera vez, el país hará un conteo poblacional, ¿si hay 50 millones de colombianos?

SEMANA: ¿Por qué no siguieron haciendo la encuesta de pulso social que se popularizó durante la pandemia?

P.U.: Ese tipo de encuestas, como la del pulso, se hacen de afán y eran necesarias durante la pandemia. Tenían unas particularidades en la recolección que correspondían precisamente a las necesidades de ese momento, pero que tienen unas condiciones estadísticas que, en épocas normales como la actual, no son deseables. Entonces, ya surtieron su ciclo y se dejan de hacer estas encuestas. Ya no se están produciendo esos resultados ni son necesarios en ese momento. Ya podemos volver a nuestros operativos normales, donde tenemos una recolección cara a cara con los hogares, que es lo deseable durante la recolección estadística.

P:U.: E l conteo es un empadronamiento, que mide solamente las características demográficas básicas de la población, como edad, género, residencia y pertenencia étnica. Dado que el tema de los migrantes es importante, queremos incorporar la migración en esa cuenta. Un conteo, como su nombre lo dice, es contar y no más, mientras que un censo no solo cuenta, sino que también indaga toda la información sociodemográfica y socioeconómica. Además, son operativos que recorren el país de cabo a rabo y deben dar cuenta de toda la población, por eso es tan costoso hacerlo. Cada pregunta en el censo vale miles de millones de pesos. Para el conteo dependemos de los recursos del presupuesto nacional de 2025.

P.U.: No, nunca, este sería el primero en nuestra historia.

P.U.: Unas que me tienen muy tranquilas son las económicas. Creo que el mundo entero lo ha visto, no solamente en el país, sino también el Fondo Monetario Internacional justo acabó de elevar el pronóstico de crecimiento para el mundo entero, para América Latina y , en Colombia después de un gran pesimismo que veníamos trayendo en las cifras económicas desde el segundo semestre del año pasado, hoy estamos viendo optimismo, pues, las cosas están saliendo mucho mejor que esas expectativas que se tenían. En términos de las malas noticias, precisamente, este indicador de inseguridad alimentaria, que es un indicador bastante duro, nos dice que la prevalencia de inseguridad alimentaria grave para el total nacional es cercana al 5,2%, lo que equivale a 2,6 millones de personas, con unos indicadores muy tristes para muchos de los departamentos del Caribe colombiano, como la Guajira (17,5%), Sucre, Magdalena, Chocó (10,4%) y Arauca, (11%).

La pandemia no solo aumentó las muertes en el país, sino que afectó la tasa de fecundidad. | Foto: Getty Images/iStockphoto

P.U.: Colombia viene mejorando. Esto corresponde a la transición demográfica, la cual implica mejoras en la mortalidad, que luego se reflejan en una caída en la fecundidad, y desde 2015 el país venía con unas tasas de fecundidad por debajo de las tasas de reemplazo, esto no es algo nuevo, pero lo que sí pasó con la Covid-19 fue un gran choque a la mortalidad. Tuvimos muchas muertes, como en el resto del mundo, pues eso es precisamente una pandemia: numerosas muertes en un periodo muy corto de tiempo. En 2020 46.019 personas murieron solo por covid, en 2021, 84.312 y en 2022, 12.515. En esas cifras no están las muertes indirectas, sino solamente las directas de covid. Y esos niveles tan altos de mortalidad tuvieron implicaciones en otras variables demográficas, como una aceleración en la caída en la fecundidad, que viene desde 2015. Entre 2021 y 2022 ese indicador bajó 7,5%, algo histórico que no habíamos visto en el país.