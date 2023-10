¿Es buen momento para vender dólares en Colombia?

¿Cuándo se debe comprar dólares?

“El dólar siempre es un mecanismo de ahorro, pero no se debe adoptar un comportamiento reactivo frente a la divisa . Es decir, no ir a comprar porque va a subir o porque empezó a subir. Si está subiendo, ya debimos haber comprado”, comentó.

¿Qué debe considerar antes de comprar dólares?

Si, por el contrario, lo que necesita es vender dólares, la casa de cambio no le impondrá un monto límite. Es preciso recordar que al entrar o salir del país , usted deberá declarar el monto de dinero que lleva, siempre y cuando este supere los 10.000 dólares. Si no supera ese monto, no deberá adelantar el proceso.