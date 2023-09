Así le fue al sube y baja del dólar en septiembre. Jornada cierra este viernes en $4.080

No obstante, la moneda estadounidense no bajó mucho más, de hecho, su precio mínimo fue de $4.033,50; y aunque volvió a encarecerse, no sobrepasó la TRM. Su precio máximo fue $4.085, mantuvo un promedio de $4.053,42, y finalmente cerró las operaciones de septiembre en $4.080. Quiere decir, en la jornada de la Bolsa de Valores, el dólar cayó 5,57 pesos.