ANH anuncia paquete de estímulos para la exploración de hidrocarburos

Alarmante cifra: más de nueve millones de colombianos no cuentan con acceso a energía y gas

¿De qué incentivos habla el gobierno?

3⃣ Reconversión de Contratos de Yacimientos No Convencionales. 4️⃣ La destinación de hasta un cincuenta por ciento (50%) de inversión remanente para apoyar o ejecutar la generación de energía a través de Fuentes No Convencionales de Energía. pic.twitter.com/LdWGCFDmnr

¿Colombia podría terminar importando gas de Venezuela?

Los bajos niveles de reservas, la escalada de los precios de gas en boca de pozo durante los dos últimos años, y las recientes restricciones en el suministro a la demanda no regulada en algunas zonas del país por problemas técnicos de algunos operadores en sus yacimientos, ponen de manifiesto reviven el fantasma de la importación de gas desde Venezuela, donde, no obstante, el panorama no será tan fácil.