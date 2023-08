¿Es viable la propuesta de tarifas diferenciales de gasolina para taxistas? Esto dice el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry

“Los taxistas van a empezar a vender gasolina a sus amigos y a sus parientes. Van a comprarla a 600 pesos más barata y se la van a vender 300 pesos más barato o no. Entonces eso va a pasar. Por cédula solo van a vender 20 galones por semana. Administre eso. Depende que el bombero pida la cédula y lo haga cumplir. Ya dependemos de que el bombero sea bueno y que el taxista sea bueno”, dijo Echeverry.

“Va a empezar a haber problemas con las bombas. Que esta bomba es corrompida, que tal taxista es corrompido . Entonces lo que vamos es a pervertir un sistema por creer que el género humano es... que estamos rodeados de ángeles y de santos. Y resulta que el género humano... Hay unos ángeles y unos santos, pero en general no somos todos ni ángeles ni santos”, agregó el exministro de Hacienda.

Este experto también arremetió contra la idea y resaltó que terminará en el reclamo del mismo subsidio por parte de distintos grupos de la sociedad, como las madres cabeza de familia o los médicos, considerando que este enfoque fragmentado no es efectivo y podría abrir la puerta a demandas y peticiones que se volverán inviables para el Estado.

“Cóbreles el precio que cuestan las cosas y la gente verá si compra o no compra. Si compra más gasolina o más tomates y eso es problema de la gente. Todo eso lo hace un ministro y experto, pero vemos, por el contrario, mucha inexperiencia cuando no saben de qué están hablando, no han administrado en su vida ningún sistema difícil y creen que van a poner unas bombas de gasolina, vender más gasolina, más barato. En fin”, agregó.