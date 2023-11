Este sería el tope al que llegaría el salario mínimo para 2024; trabajadores, desilusionados

Salario mínimo en 2024: cuáles serían los topes

Algunos expertos recomiendan que las discusiones sobre el salario se puedan dar en enero, cuando se conozcan de primera mano los resultados económicos del año, para así tomar la mejor decisión, que no afecte la inflación ni el poder adquisitivo de los colombianos.

Desilusión de trabajadores: incremento del mínimo no sería similar al del 2023

Aunque el incremento llega en medio de una cifra de inflación elevada, lo cierto es que no todo es júbilo para los trabajadores, pues muchos esperaban que el incremento del salario mínimo fuera superior al que hizo el Gobierno Petro el año pasado, que quedó fijado en 16 %. Para este año la cifra no podría sobrepasar del 13 % para no agregarle más presión a la inflación.