Esto propone la Cepal para superar el bajo crecimiento en el que se encuentra América Latina y el Caribe

La economía en América Latina y el Caribe viene registrando un comportamiento poco dinámico en las últimas décadas, situación que puede continuar en los años venideros si no se adoptan medidas que ayuden a impulsar el crecimiento de la región.

Así lo indicó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, al afirmar que la productividad “no ha crecido nada en 30 años” en América Latina y el Caribe, por lo que es la región del mundo con el peor desempeño en esta materia en los últimos 40 años.

Además, manifestó que la tasa promedio de crecimiento de los últimos diez años (desde 2014 a 2023 inclusive, considerando la proyección de 1,3% de crecimiento para el presente año) es de solo 0,9%. Esto es, menos de la mitad del crecimiento que la región tuvo en la famosa “década perdida” de los años ochenta.

“Esta década será más perdida que aquella ‘década perdida’. Esta es la verdadera crisis de desarrollo que enfrenta América Latina y el Caribe: la región ha fracasado estrepitosamente a la hora de promover la sofisticación tecnológica, la complejidad económica y la diversificación de la producción y las exportaciones, lo que ha hecho que todos los países caigan en la trampa del ingreso medio”, expresó.

Ante este panorama, Salazar-Xirinachs propuso la implementación de políticas basadas en clusters como instrumento poderoso para promover el crecimiento y la diversificación productiva, que ayuden a sacar a la región de la prolongada crisis de desarrollo que la caracteriza y que le ha impedido crecer de manera elevada, sostenida y sostenible en las últimas décadas.

“Sabemos que no hay recetas fáciles para lograr un crecimiento elevado, sostenido y sostenible. No hay balas de plata. Hay toda una lista de cosas que tienen que estar bien: clima de inversión, infraestructuras, educación, equilibrios macroeconómicos, buena gobernanza. Pero una solución podrían ser las políticas de iniciativas de clusters o las políticas basadas en clusters, que pueden construirse desde abajo, aunque algunos de los factores en la lista de competitividad no estén correctos al 100%”, explicó.

Indicó que los clusters son formas específicas de asociaciones público-privadas en donde se crea un espacio de gobernanza en el cual todos los actores relevantes colaboran para promover la competitividad, la creación de empleos, innovación, habilidades, financiamiento y la remoción de obstáculos para el crecimiento de un sector o aglomerado.

“Los países de América Latina y el Caribe deben adoptar enfoques basados en clusters y escalarlos en sus políticas de desarrollo productivo. En este sentido, queremos convertir a la CEPAL en un Centro de Excelencia en Conocimiento sobre políticas de c, entre otros temas”, precisó el Secretario Ejecutivo del Organismo.

Este pronunciamiento se generó durante la participación del alto funcionario en la ciudad de Davos, Suiza, donde se realizó Reunión Anual 2023 del Foro Económico Mundial; la cual contó con la participación de más de 50 jefes de Estado o de gobierno, 56 ministros de finanzas, 19 presidentes de bancos centrales, 30 ministros de comercio y 35 ministros(as) de relaciones exteriores.

Vale la pena destacar que para este 2023 y según proyecciones de la Cepal, América Latina y el Caribe registrarían un crecimiento medio, ubicándose este en 1,3%. Esto, según Salazar-Xirinachs, es el reflejo de la elevada desigualdad, debilidad institucional, y mala gobernanza que se ha presentado en la región, por lo que afirmó que “las prioridades de política deben centrarse en reactivar los mercados de trabajo, limitar las subidas del coste de la vida, mejorar la recaudación de impuestos y proteger a los grupos vulnerables, e invertir en políticas sociales bien diseñadas y en sanidad universal”.